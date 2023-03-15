Компания Cloud запустила новое направление по разработке тиражируемых сервисов на базе AI

Cloud AI Services занимается разработкой тиражируемых сервисов на базе искусственного интеллекта и платформы полного цикла машинного обучения ML Space, которые бизнес и разработчики могут встраивать в свои приложения. Отличительная черта Cloud AI Services в том, что сервисы разрабатываются под запросы рынка и конкретных заказчиков, а значит, они создаются с учетом потребностей бизнеса.

В феврале 2023 года команда Cloud AI Services уже выпустила несколько сервисов:

Классификация текстов. Сервис позволяет классифицировать тексты в различных документах и материалах по заданным категориям.

Выделение сущности. С этим сервисом вы сможете извлекать объекты (например, упоминания людей или организаций) в текстах, различных документах и материалах.

Распознавание государственных номеров авто. С помощью сервиса вы сможете распознавать российские государственные номера и марки автомобилей на фотографиях.

На старте направления Cloud приглашает представителей бизнеса для совместной разработки тиражируемых сервисов. Миссия направления — снизить барьеры для российских компаний и увеличить долю проникновения AI во всех индустриях, чтобы они они могли сокращать издержки и получать дополнительную выручку.

На конференции CNews «Искусственный интеллект 2023» руководитель направления по развитию бизнеса и работе с клиентами AI Cloud Алёна Дробышевская выступит с докладом «Будущее генеративных моделей», где расскажет о практическом применении таких моделей машинного обучения, как Chat GPT, а также о том, как AI-сервисы уже изменили бизнес и как будут менять в будущем.

Cloud AI Services — подразделение облачного провайдера Cloud, входящее в экосистему продуктов ML Space. Занимается разработкой тиражируемых AI-сервисов и поддержкой ML/AI-решений на базе платформы ML Space. Миссия команды — снизить стоп-факторы и внедрить AI в каждый бизнес. Специалисты Cloud AI Services обладают опытом работы в различных областях AI: от компьютерного зрения до разработки рекомендательных систем. В портфеле более 30 сервисов и сценариев применения ML и AI для 10 индустрий с доказанной экономической эффективностью.