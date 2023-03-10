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Минцифры: более 7,6 тыс. российских ИТ-шников получили льготную ипотеку

Минцифры России сообщило о том, что с момента начала реализации программы по льготной ипотеке подано 32 тыс. заявок. Из них выдано более 7,6 тыс. кредитов на общую сумму 68,6 млрд руб. На данный момент одобрено 14 тыс. заявок, остальные находятся в обработке.

Программой воспользовались сотрудники ИТ-компаний в 80 регионах России.

Наибольшее число ИТ-ипотек оформлено в регионах: Москва; Санкт-Петербург; Новосибирская область; Ярославская область; Свердловская область.

Программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2022 г. Выдача первых ипотечных кредитов началась в мае 2022 г.

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В конце января 2023 г. изменились правила получения ИТ-ипотеки. Условия для оформления кредита стали проще, требования к зарплате — ниже.

С этого момента количество заявок на ИТ-ипотеку начало активно увеличиваться. Если в декабре 2022 г. в банки поступило 2,1 тыс. заявок, то в феврале 2023 г. их было подано уже 4,7 тыс. Вдвое выросли темп и объём выдачи — до 500 кредитов в неделю на сумму порядка 5 млрд руб.

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