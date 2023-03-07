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Общий объём проектов по цифровой трансформации клиентов Сбера превысил 4,6 млрд рублей за 2022 год

Сбер проанализировал интерес к цифровой трансформации бизнеса среди своих клиентов и выяснил, что общий объём проектов по этому направлению в сегменте среднего и крупного бизнеса в 2022 году превысил 4,6 млрд рублей.

Лидерами по части запущенных проектов стали компании в сфере торговли: на их долю пришлось почти 30% от общего числа трансформаций. На сайте СБЕР Про «Цифровое развитие» появился навигатор по цифровым решениям для онлайн-торговли — каталог, где в удобном формате собрано более 50 рыночных решений, работающих по модели SaaS/IaaS, в том числе с возможностью использования по API. Наибольший интерес торговых сетей вызывают решения, основанные на больших данных с применением инструментов искусственного интеллекта. Среди популярных запросов — категорийный менеджмент и прогнозирование спроса, определение локации будущей торговой точки и поиск дополнительных клиентов.

Второе и третье места по количеству проектов цифровой трансформации у строительной отрасли и АПК (16% и 12% соответственно).

Дмитрий Трофимов, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка: «Мы уже больше года реализуем проект "Цифровая трансформация как сервис", поддерживая стремления клиентов в этом направлении и основываясь на собственном опыте Сбера. Проект помогает нашим клиентам адаптироваться к текущим условиям, расти быстрее и повышать эффективность бизнеса. В Сбере появились специализированные команды, которые помогают клиентам вести проекты цифровой трансформации, появилась новая роль — менеджер по успеху клиента. Эти команды работают на всей территории России, делая процесс цифровой трансформации простым и понятным, а также открывая доступ к финтех-сервисам и лучшим ИТ-решениям и компаниям-интеграторам через нашу партнёрскую программу».

Токен: Pb3XmBtzt8PuKGaWSt77D7fSo7yrdzH6K6fMfa6Рекламодатель: ПАО "Сбербанк"ИНН/ОГРН: 7707083893/1027700132195Сайт: https://sber.pro/digital

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