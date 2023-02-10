NEARITY объявляет о выходе нового устройства

Компания NEARITY, производитель и поставщик инновационных решений для видеоконференцсвязи, расширила спектр своих продуктов. Новинка, NEARITY А50, станет флагманским устройством линейки потолочных микрофонных массивов. Она обеспечит высокое качество звука при проведении очных и удаленных мероприятий в аудиториях любого масштаба.

А50 – потолочный массив микрофонов, состоящий из 91 элемента. Он формирует до 12 аудио лучей и может использоваться для проведения локальных конференций или мероприятий с удаленным участием в аудиториях и конференц-залах разной архитектуры и планировки.

Радиус захвата одного устройства А50 составляет 8 м. Однако с его помощью можно обеспечить уверенную высококачественную аудиосвязь в помещениях любого масштаба. Технология Daisy-Chain позволяет объединить в одну систему до восьми устройств А50, подключив их последовательно при помощи кабелей Ethernet. Это делает возможным использование А50 в больших переговорных комнатах и конференц-залах с различным расположением участников встречи.

A50 и АМХ100

Работу потолочного массива А50 поддерживает высокопроизводительный цифровой сигнальный процессор (DSP) АМХ100. Он использует собственные технологии компании NEARITY и имеет широкие интеграционные возможности. Так, АМХ100 позволяет подключать динамики через Phoenix Connector. Кроме того, процессор оснащен линейными входом и выходом 3,5 мм, имеет порты RJ-45 для подключения пульта управления и микрофона и способен взаимодействовать с другими устройствами при помощи портов USB-A и USB-B.

Взаимодействие с DSP АМХ100 обеспечивает микрофонному массиву А50 дополнительную функциональность: подавление фоновых и паразитных шумов, умная реверберация и подавление эха, двусторонняя аудиосвязь, автоматическая регулировка уровня звука, адаптивное переключение луча захвата.

DSP обеспечивает и электропитание микрофонных массивов. Для этого используется технология POE (Power over Ethernet), что позволяет упростить установку устройств и их подключение к электросети. В комплекте поставки имеются специальные потолочные крепления. Дополнительно можно приобрести кронштейны типа VESA.

«Уход с российского рынка ряда производителей оборудования для видеоконференций привел к образованию дефицита в нескольких категориях устройств. Особенно серьезным недостаток предложения оказался в сегменте потолочных устройств. Поставки нового массива микрофонов NEARITY A50 устраняют сложившийся дисбаланс и возвращают российским заказчикам доступ к современным высокоэффективным решениям для оснащения аудиторий любого назначения и профиля», – сказал менеджер NEARITY по развитию бизнеса в России Илья Ильичев.

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А50 станет флагманом линейки микрофонных массивов NEARITY. В 2023 г. планируется выпуск А40, бюджетного устройства аналогичного назначения, которое позволит заказчикам оснастить переговорные комнаты и конференц-залы современными средствами коммуникаций. Микрофоны A50 и A40 будут доступны в двух цветах – черном и белом.

Массив потолочных микрофонов А50 уже доступен для заказа у российских партнеров NEARITY.

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NEARITY – производитель и поставщик решений для видеоконференцсвязи, продукция которой представлена на рынках всего мира. Продуктовый портфель NEARITY включает полный спектр решений, от систем начального уровня до сложных ВКС-комплексов.