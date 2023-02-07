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Билайн запустил облачный сервис верификации вызовов для борьбы с подменой номера

«Вымпелком» расширил возможности своей антифрод-платформы (АФП) и запустил сервис «Облачная верификация» вызовов, позволяющий операторам-партнерам без дополнительных затрат на оборудование обеспечить защиту своей нумерации от использования в незаконных целях, а также защитить абонентов. Кроме того, оператор сможет бесшовно взаимодействовать с государственной системой обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика.

В настоящее время услуга «облачная верификация» находится в стадии тестирования, и каждый заинтересованный в продукте оператор может принять участие в испытании без отдельной платы. По завершении тестирования услуга будет оказываться на коммерческой основе. На сегодняшний день к сервису подключены более десяти партнеров, и с октября по декабрь 2022 г. при помощи облачной верификации удалось обработать 24,5 млн вызовов и заблокировать 6,8 млн звонков с подменой номера, что сокращает вероятность выставления штрафов в соответствии с текущим законодательством.

В целом, АФП билайна способна обрабатывать порядка 5 тыс. запросов в секунду и 150 млн в сутки, а на обработку одного вызова уходит не более 50 мс. В июле 2022 года была запущена интеграция с крупнейшими российскими операторами связи, благодаря чему за все это время удалось защитить абонентов билайна от 265,3 млн нежелательных звонков.

Директор по управлению фродом и гарантированию доходов «Вымпелкома» Петр Алферов: «В настоящий момент облачная верификация вызовов — это один из самых быстро развивающихся сервисов на рынке телекома. Для удовлетворения спроса очень разных по своим бизнес моделям, архитектуре сети и количеству абонентов операторов фиксированной и мобильной связи мы развиваем несколько интеграционных решений в направлении антифрода и повышаем устойчивость системы к отказам и сбоям. Такое полноценное развитие возможно только при наличии собственной экспертизы, независящей от внешних поставщиков. В текущих условиях наша стратегия развивается по принципу оператор для операторов».

Руководитель департамента по операционной поддержке продаж и развитию бизнеса «Вымпелкома» Алексей Фролов: «Как и в любой услуге, которую мы предоставляем нашим партнерам, при работе с продуктом «Облачная верификация» очень важен индивидуальный, клиентоориентированный подход. Наша команда активно помогает клиентам с выбором схемы реализации верификации, учитывая как технические, так и коммерческие особенности оператора связи. Именно такое взаимодействие позволяет создать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Отмечу, что чем быстрее мы объединим усилия в борьбе с подменой номера, тем эффективнее станет защита наших абонентов от мошенников, пользующихся этим способом социальной инженерии».

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