Больше 8 млн покупателей «Ленты» отказались от бумажных чеков

За год 8,5 млн лояльных клиентов торговой сети «Лента» отказались от печати бумажных чеков. Опция наиболее популярна в Иркутске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Ленты.

Торговая сеть «Лента» предложила покупателям возможность отказаться от печати бумажных чеков и купонов в декабре 2021 г. Для этого необходимо поставить соответствующую отметку в приложении «Лента» или в личном кабинете на сайте lenta.com. Чек приходит на электронную почту клиента и отображается в приложении. При этом в случае необходимости посетитель магазина может получить фискальный документ на кассе.

За год от печати бумажных чеков отказались 8,5 млн человек, это 34% лояльных покупателей. Лидером по доле клиентов, предпочитающих получать их на электронную почту, стал Иркутск: 35% покупателей отказались от бумажных чеков. Следом идут Нижневартовск (33% клиентов), Санкт-Петербурга, посёлок Щеглово Ленинградской области и Мурманск – 31%.

2% посетителей магазинов периодически просят принудительно распечатать документ. Это 96 тыс. клиентов.

Благодаря инициативе компания снизила негативное воздействие на окружающую среду за счет сокращения объема используемой термобумаги: торговая сеть сэкономила 85 980 км кассовой ленты. Это почти 20 млн сэкономленных рублей, в том числе 5,2 млн руб. за счет сокращения длины купонов.

В среднем на печать фискального документа уходит около двух секунд. За год не было пробито более 99 млн чеков, благодаря чему магазины сэкономили 55 тыс. часов рабочего времени.

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Компания продолжит внедрять проекты, направленные на отказ покупателей от печати бумажных чеков.

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МКПАО «Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG-ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также формат магазинов у дома под брендом «Мини лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнёров и платформы «Утконос». По состоянию на 31 декабря 2022 г. под управлением «Ленты» находилось 259 гипермаркетов, 561 супермаркет и магазин «Мини лента» общей торговой площадью почти 1,79 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2022 г. выручка «Ленты» составила 537 млрд руб.