Объем заказов на Wildberries в новогодние праздники вырос в 2,2 раза

Новогодние праздники 2023 г. многие россияне предпочли провести дома или на даче, предположили аналитики Wildberries. Среди наиболее востребованных покупок в первые 9 дней года – товары для семейного времяпрепровождения, которые жители страны приобретали активнее, чем традиционные для этого времени года аксессуары для активного отдыха на улице.

Как подсчитали в компании, в период новогодних каникул россияне продолжили активно совершать онлайн-покупки. С 1 по 9 января 2023 г. они заказали на Wildberries на 124% товаров больше, чем за аналогичный период 2022 г.

Из-за заметно более холодной погоды по сравнению с январем 2022 г. новогодние каникулы многие потребители предпочли провести дома: в компании отметили рост продаж товаров для семейного времяпрепровождения. Так, число заказов настольных игр выросло на 93% год к году, сборных моделей (+109%) и различных товаров для дома (+131%). В январе 2022 г. динамика спроса на эти товары была заметно ниже. При этом динамика спроса на традиционные для этого времени года аксессуары для активного отдыха на улице (санки, лыжи, коньки) была заметно ниже год к году из-за морозной погоды.

Больше всего в штуках во время новогодних праздников жители нашей страны приобрели косметики и парфюмерии, одежды, продуктов, смартфонов и дом, а наиболее динамично в этот период рос спрос на ноутбуки и компьютеры (+277%), игровые консоли и игры (+264%), строительные инструменты (+238%), оборудование для умного дома и безопасности (+214%), а также все для садоводства (+195%).

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Среди продукции, на которую в период новогодних каникул спрос рос наиболее динамично, оказались различные аксессуары для бани, без которых не обходится ни один дачник: покупатели заказывали шапки для бани (+104%), ковши (+136%) и различные эфирные масла (+139%) – очевидно, что также связано с похолоданием.