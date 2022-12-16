Бывший операционный директор сети Burger Heroes возглавит направление готовой еды в «Яндекс лавке»

Бывший операционный директор и бренд-шеф сети Burger Heroes Мария Дмитриева возглавит направление готовой еды в «Яндекс лавке».

У Дмитриевой большой опыт работы в ресторанном бизнесе — она руководила проектами в Starbucks, запустила более 20 разных заведений в России и за рубежом, а во время пандемии основала службу доставки стрит-фуда Food Rec. В «Лавке» она будет отвечать за готовые блюда под собственной маркой, развитие кухонь и кофеен на локальных складах сервиса и сотрудничество с ресторанами.

Вместе с командой сервиса Дмитриева внедрит новые технологии на фабрике-кухне «Лавки» в Санкт-Петербурге и оптимизирует процессы на ней, чтобы увеличить объёмы выпускаемых блюд. Одним из ее фокусов также станет разработка новых блюд под брендом «Лавки», к их созданию привлекут опытных бренд-шефов.

«Лавка» продолжит развивать сотрудничество с ресторанами и увеличивать ассортимент их блюд на своей витрине. За отбор и адаптацию ресторанного продукта для экспресс-доставки со складов сервиса также будет отвечать команда Дмитриевой.

«Лавка» начала развивать направление готовой еды сразу, как только появилась. Сервис с 2020 г. выпускает готовые блюда под собственной торговой маркой на своём производстве в Санкт-Петербурге. Сейчас завод выпускает до 250 тонн продукции в месяц.

Цифровизация выездного урегулирования задолженности: как технологии помогают банкам больше зарабатывать ИТ в банках

Готовая еда — одна из самых быстрорастущих категорий в «Лавке». На такие блюда приходится около 20% от всех продаж сервиса. Готовая еда есть в заказах более 40% клиентов сервиса. На сервисе есть готовая еда под собственной торговой маркой, кулинария, блюда от ресторанов и комбо-наборы. Сервис запустил в нескольких своих дарксторах кухни и кофейни, чтобы готовить в них еду и напитки и доставлять их покупателям горячими.

Мария Дмитриева родилась 7 ноября 1980 г. в Новосибирске, окончила Механико-технологический факультет Новосибирского государственного технического университета по специальности «Машины и аппараты пищевых производств». Начала карьеру как специалист и руководитель ИТ-проектов в области электроэнергетики. С 2008 г. работает в сфере общественного питания. Руководила проектами в Starbucks, в качестве продюсера запустила больше 20 ресторанов в России и за границей, была бренд-шефом и операционным директором сети Burger Heroes в Москве, в 2019 г. создала собственную службу доставки Food Rec. Преподаёт в Moscow Food Academy и Stanfood Academy.