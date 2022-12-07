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Сервис кадрового ЭДО «Сберкорус» включен в реестр российского программного обеспечения

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» получила свидетельство о включении сервиса кадрового электронного документооборота (КЭДО) в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Запись в реестре №15727 внесена после поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 5 декабря 2022 г.

Сервис кадрового электронного документооборота (КЭДО) запущен «Сберкорус» в апреле 2021 г. Сегодня среди пользователей КЭДО есть картографический сервис 2GIS, торгово-производственная компания «Стандартпарк», международная производственная компания Essity, ИТ-компания Weigandt Consulting, электротехническая компания Эlevel и еще 110 компаний.

С момента запуска в сервисе отправлено 30 тыс. юридически значимых документов.

В сервисе есть калькулятор для расчета экономии денег при переходе на кадровый электронный документооборот. Он позволит компании любого размера понять, какую именно сумму поможет сэкономить электронный кадровый документооборот.

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Безопасность

После включения в реестр сделки по внедрению КЭДО «Сберкорус» не облагаются НДС (на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ), а значит, стоимость внедрения сервиса для компаний снижена.

«Сейчас цифровизацией кадрового документооборота занимаются передовые и технически развитые компании, лидеры своих индустрий и отраслей. В этих компаниях высоко ценят время и знают, что любое сокращение времени на бизнес-процесс и трудозатрат становится способом не только сэкономить деньги, но и выиграть в острой конкурентной борьбе. В ближайший год КЭДО придет в каждую третью компанию в России, так как выгоды от его внедрения очевидны», — сказала менеджер сервиса КЭДО в «Сберкорус» Надежда Опалёва.

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