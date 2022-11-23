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Более 2000 заявок за месяц на обучение по социальному сертификату подали на портале госуслуг Подмосковья

Жители Московской области получили возможность использовать социальный сертификат для обучения. Подать заявку и подписать договор можно в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья. Услуга появилась в октябре 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новой услугой на региональном портале могут воспользоваться жители Московской области от 50 лет и старше. Подача онлайн-заявлений открыта для предпенсионеров и их представителей. В рамках услуги доступно оформление социального сертификата и выбор программы обучения. Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Обучение лиц предпенсионного возраста в соответствии с социальным сертификатом» размещена на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Занятость и безработица». Чтобы подать заявление, нужно быть старше 50 лет, проживать в Московской области, а также не иметь статуса безработного гражданина. Предоставление услуги не зависит от уровня дохода жителя.

В карточке услуги на региональном портале нужно указать цель обращения: получить социальный сертификат или выбрать учебное заведение и программу обучения. Далее следует заполнить заявление и приложить диплом об образовании.

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Поддержка ИТ-отрасли

Обучать жителей будут некоммерческие образовательные организации Подмосковья из реестра исполнителей услуг по социальному сертификату. Перечень программ обучения будет обновляться по мере включения организаций в реестр. Среди специальностей, которые можно получить, – бухгалтер, веб-дизайнер, водитель, кондитер, повар, парикмахер, менеджер и т.д. Продолжительность обучения – от 16 до 500 часов в зависимости от программы. Занятия проходят очно, очно-заочно или с использованием цифровых технологий. По результатам выдадут диплом о повышении квалификации или о профессиональной переподготовке.

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