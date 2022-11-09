«Сбермаркет» начал доставлять товары из Küchenland

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» начал доставлять товары из сети магазинов товаров для дома Küchenland. На сайте и в мобильном приложении «Сбермаркета» покупатели смогут выбрать все необходимое для подготовки к Новому году из новогодней коллекции Küchenland, в том числе посуду для праздника, а также гирлянды и украшения.

Кроме того, в ассортименте ритейлера — аксессуары и техника для кухни, для гостиной и спальни, а также для ванной — всего более 5 тыс. наименований. На первом этапе доставка будет осуществляться из шести магазинов в Москве. Курьер привезет заказ весом до 30 кг. Сеть объединяет более 150 магазинов по всей России под единым брендом Küchenland. По мере развития проекта «Сбермаркет» будет масштабировать доставку из сети и в других городах.

Быстрая доставка из Küchenland через «Сбермаркет» доступна уже через 30 минут после оформления заказа. Курьеры онлайн-сервиса поднимут заказ на этаж бесплатно, услуга входит в стоимость доставки.

«Расширение количества подключенных ретейлеров — одна из приоритетных задач «Сбермаркета». Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли заказать у нас все нужные им товары по выгодным ценам и получить их с доставкой на дом. Партнерство с сетью гипермаркетов Küchenland позволяет нам добавить новые категории, которые могут быть интересны нашим клиентам: мебель, товары для дома, новогодний декор», — сказал Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в «Сбермаркете».