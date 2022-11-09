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Порядка 9500 предпринимателей Подмосковья приобрели российское ПО со скидкой

Федеральная программа поддержки малого и среднего бизнеса появилась осенью 2021 г. Компании могут приобретать отечественное программное обеспечение в два раза дешевле. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала 2022 г. предприниматели Московской области купили уже около 23 тыс. ИТ-решений от отечественных производителей на сумму более 70 млн руб. Это эффективная мера поддержки как ИТ-отрасли, так и малого и среднего бизнеса. В рамках программы на льготных условиях можно выбрать любой из более чем 150 программных продуктов», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы приобрести ПО со скидкой 50%, предприниматели должны находиться в Едином реестре МСП. Других условий не предусмотрено, предоставлять документы или отчитываться не нужно. Купить ПО можно на сайте производителя, перечень компаний размещен на портале.

Программные продукты помогут решить задачи по управлению производством, продажами и закупками, оптимизации бизнес-процессов и логистики, повышению качества обслуживания клиентов, организации управленческого учета и анализа, внедрению электронного документооборота, работе с персоналом и т.д.

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Мера поддержки была запущена Минцифры в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика России». Оператором является Российский фонд развития информационных технологий.

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