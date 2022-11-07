«Русский стандарт» обновил мобильный банк для iOS и Android

«Русский стандарт» обновил свой мобильный банк RSB Mobile для операционных систем iOS и Android, дополнив его функциональность полезными сервисами и удобными новациями.

Пользователей системы iOS ждут решения, которые сделали использование приложения еще более комфортным. Так, теперь отображается оставшаяся сумма ежемесячного лимита переводов без комиссии через Систему быстрых платежей (СБП). Напомним, что в СБП переводы до 100 тыс. руб. в месяц бесплатны для клиентов всех банков-участников системы.

Кроме того, в обновленном приложении для iOS подписание договоров открытия накопительных счетов реализовано с подтверждением операции SMS-кодом.

Тем клиентам, которые пользуются мобильным банком RSB Mobile через операционную систему Android так же, как и для iOS, доступны перечисленные новые сервисы и возможности приложения.

А дополнительно для них реализована и другая функциональность. Например, заметно упрощен процесс подтверждения электронной почты. Верификация e-mail нужна для получения клиентом уведомлений, справок или выписок по совершенным банковским операциям.

В обновленном приложении RSB Mobile пользователи Android теперь смогут быстро и комфортно разблокировать карту всего в несколько кликов.

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Благодаря упрощению и оптимизации приложения главный экран «Мой банк» будет загружаться быстрее, что позволит клиентам оперативно решать любые финансовые задачи.

Мобильный банк RSB Mobile – современный сервис, который создан с учетом потребностей пользователей, учитывает их замечания и рекомендации. Благодаря обратной связи от активных клиентов, полученной через чат и другие дистанционные каналы обслуживания, банк внес визуальные и технические улучшения в работу мобильного приложения.

Обновленное приложение RSB Mobile уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.