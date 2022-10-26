Приватность и предубеждения: половина опрошенных в России переживает из-за возможных утечек, но не знает, какие данные о них есть в сети

По данным опроса «Лаборатории Касперского»*, почти половина респондентов в России (49%) не знает, какие данные о них присутствуют в открытом доступе в интернете. Из тех, кто все же обладает такой информацией, некоторые пытались удалить обнаруженные сведения. Однако большинство (78%) не предпринимали никаких действий. Среди них, больше четверти опрошенных (26%) уверены, что удалить из интернета информацию о себе невозможно, а каждый восьмой (12%) не знает, как это сделать. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

По ответам респондентов, которые знают, какие данные есть о них в открытом доступе в интернете, чаще всего фигурируют Ф. И. О. (79%), личные фото (79%) и адрес электронной почты (58%). Также в интернете можно найти личный номер телефона опрошенных (51%), место работы или учебы (42%) и адрес проживания или прописки (39%).

Однако бывают ситуации, когда данные человека оказываются в открытом доступе без его ведома или участия. В частности, речь идет об утечках. Почти половина респондентов (45%) переживает из-за возможной утечки своих данных: они полагают, что могут столкнуться с неприятностями. Одна пятая часть опрошенных (20%) отметили, что их беспокоит только возможная утечка данных банковской карты. Почти каждый шестой (17%) не переживает и считает, что такие данные невозможно будет использовать во вред.

«Зачастую пользователи не уделяют должного внимания личным данным. Например, согласно нашему опросу, 17% хранят сканы паспортов и другие конфиденциальные документы в переписках в мессенджерах и социальных сетях. Делать этого не стоит: при определенных обстоятельствах такой информацией могут воспользоваться злоумышленники. Различные сведения помогают им втереться в доверие и реализовывать мошеннические схемы, — отметила Анна Ларкина, эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу. — Чтобы понять, что другие знают о вас, попробуйте для начала сделать простое упражнение. Введите в поисковой строке свое имя и фамилию и проанализируйте выдачу».

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Чтобы обеспечить безопасность личных данных, «Лаборатория Касперского» рекомендует: не хранить и не выкладывать конфиденциальные сведения (номер телефона, скан паспорта) в социальных сетях, в том числе — в переписках; делиться конфиденциальными данными в зашифрованном виде, например в архиве с паролем; обеспечить защиту своим аккаунтам: использовать надежные и уникальные для каждого сервиса пароли (от 12 знаков с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами), хранить их в менеджерах паролей; настроить в тех сервисах, которые это позволяют, двухфакторную авторизацию; использовать надежное защитное решение, которое не даст перейти на фишинговый сайт, цель которого — украсть личные или платежные данные.

* Опрос проведен компанией Online Interviewer по заказу «Лаборатории Касперского» в июле 2022 г. в России. Всего опрошено 1008 человек.