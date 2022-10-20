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«Одноклассники» запустили авторизацию по QR-коду

«Одноклассники» расширяют инструменты авторизации в социальной сети и представляют возможность удобного и быстрого входа в аккаунт с помощью QR-кода. Теперь для доступа к странице в «Одноклассниках» достаточно отсканировать QR-код камерой устройства в десктопной версии и подтвердить вход в приложении. Благодаря этому пользователи смогут бесшовно переключаться между разными устройствами, не теряя активной сессии использования соцсети. Об этом CNews сообщили представители VK.

Использование QR-кодов — более комфортный и современный способ получения доступа к онлайн-сервисам социальной сети. Он позволяет быстро и безопасно авторизоваться, без дополнительного ввода пароля, а также получить доступ к аккаунту в «Одноклассниках», если пользователь забыл пароль или привязал старый номер телефона, к которому у него теперь нет доступа.

QR-код размещен на странице входа в аккаунт «Одноклассников». При наведении на него камеры смартфона, у пользователя появится подсказка для открытия приложения, чтобы подтвердить авторизацию. Вход по QR-коду доступен всем пользователям, у которых установлено мобильное приложение «Одноклассники» на базе iOS или Android.

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Социальная сеть «Одноклассники» постоянно упрощает процесс регистрации и авторизации. Так в марте 2022 г. страница входа получила лаконичный дизайн и новый способ авторизации через «Яндекс ID», а пользователи теперь смогли в один клик приглашать друзей присоединяться к ним в «Одноклассниках».

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