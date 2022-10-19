В корпоративном мессенджере eXpress появился способ организовать рабочее пространство

Разработчики платформы коммуникаций и мобильности eXpress анонсировали функционал, реализованный в последнем обновлении. Система тегов, появившаяся в версиях для десктопа, позволяет упорядочить рабочее пространство пользователя и производить фильтрацию и поиск как по сообщениям, так и по контактам, чатам и каналам. Функция не имеет аналогов в корпоративных приложениях. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Функция, позволяющая навести порядок в мессенджере, впервые появилась в одном из публичных мессенджеров и до сих пор не была реализована в корпоративных инструментах. Разработчики платформы eXpress первые на российском рынке создали систему тегов. Она помогает сортировать не только чаты и каналы, но и контакты, а также отдельные сообщения.

С помощью предустановленных и произвольных тегов пользователи могут группировать каналы и чаты по тематикам, разделить контакты по участию в конкретных процессах или проектах компании. Теги также можно прикрепить к сообщениям для быстрой навигации и поиска в мессенджере. Решение позволяет сотрудникам компаний легко ориентироваться в потоке рабочей информации.

Кроме того, пользователи могут в один клик упоминать в чате или добавлять в конференцию людей, объединенных одним тегом. Еще одним преимуществом новой функции является возможность быстрой настройки уведомлений для каждого тега – доступно три режима «со звуком», «без звука» и «без уведомлений». Все эти возможности не имеют аналогов среди каких-либо платформ коммуникации и позволяют сделать опыт использования продукта более комфортным.

Ускорить рабочую коммуникацию позволяет менеджер напоминаний eXpress. Он позволяет настроить уведомления для прочитанных и неотвеченных сообщений в личных чатах. Мессенджер напомнит ответить и в групповом чате, если сообщение содержит упоминание пользователя. Напоминания можно также настроить вручную для любых сообщений, чтобы не забыть ничего важного.

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант Поддержка ИТ-отрасли

***

eXpress – это платформа корпоративных коммуникаций и мобильности, которая включает в себя мессенджер, групповые аудио- и видеозвонки, платформу для разработки корпоративных ботов BotX, а также корпоративный магазин приложений Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ к информационным системам компании.