Разделы

Цифровизация
|

RIIVA – кибер-помощник для ресторанов

RIIVA – новый ИТ-сервис, который расширяет цифровую экосистему ресторана и добавляет новые возможности для всех сотрудников. Причем для каждого лично. Они получают недостижимую ранее информированность и эффективность, а гости ресторана получают лучший сервис. Базовый функционал системы строится на решении проблем из десятков проблемных интервью с сотрудниками общепита всех уровней. Теперь никаких незамеченных гостей на веранде, забытого на кухне супа и «однозвездочных» отзывов.

Как работает RIIVA

Система устанавливается в ресторане и собирает и данные из нескольких источников – системы автоматизации IIKO, видеоаналитики и интерфейсов для гостей. Данные анализируются и предоставляются сотрудникам в реальном времени и в удобном формате.

RIIVA для гостей

Гостям не нужно теперь ждать или искать официанта. Индивидуальный QR код для каждого столика открывает доступ в веб интерфейс для посетителя и позволяет гостям отправлять самые популярные запросы персоналу, оставлять чаевые и отзывы.

RIIVA для официантов

Система оповещает официантов с помощью голосовых уведомлений. Они поступают сразу после наступления важного события. Занятые руки или временное отсутствие в зале не мешают быть в курсе всего происходящего. Сервис работает и настраивается через мобильное приложение.

Как «Тинькофф» проводит встречи и обучает 20 000 сотрудников ежемесячно
Импортозамещение ВКС

Кроме того, для официантов организован голосовой чат – общее информационное пространство для адресных коммуникаций сотрудников. Этот инструмент повышает эффективность командной работы и отзывчивость на запросы гостей.

RIIVA для управленцев

Для административного персонала доступен Telegram-бот с журналом событий по столикам, системе и обслуживанию. Позволяет вести мониторинг ситуации в ресторане и коммуникации с персоналом через единый интерфейс.

Управляющие и владельцы используют расширенную аналитику в личном кабинете: интегральные и личные метрики эффективности работы обслуживающего персонала; реальное количество обслуженных гостей и столиков; эпизоды нарушения регламента обслуживающим персоналом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госпоставщик вдвое уронил цену на 5 тыс. ПК, сэкономив казне 190 миллионов

Торговые сети массово регистрируют ИТ-компании. На них будут распространяться льготы и защита от частичной мобилизации

Softline увеличит в разы штат российских разработчиков и займется коробочным ПО

ИТ-отрасль просит власти принудить все ГИС к совместимости с российскими чипами

МВД не смогло за 700 миллионов найти ЦОД для своих серверов

Конец прекрасной эпохи. США закрыли Китаю доступ к чипам для суперкомпьютеров

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Авиатранспорт будущего: какие электрические самолеты уже покоряют небо

Лучшие умные очистители воздуха: хиты продаж

Лучшие мобильные приложения с аудиокнигами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября