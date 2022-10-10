Продавцы «Маркета» смогут напрямую продвигаться на многомиллионную аудиторию рекламной сети и поиска «Яндекса»

«Яндекс маркет» интегрировал свою рекламную платформу с «Директом». Теперь магазины смогут продвигать свои товары не только внутри маркетплейса, но и во всей рекламной сети «Яндекса» (РСЯ), объединяющей более 55 тыс. площадок, а также в рекламных блоках в поиске, и при этом платить только за реальные заказы. Таким образом, «Маркет» стал первым маркетплейсом в России, который предлагает интеграцию такого формата. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы запустить продвижение в «Директе», продавцам не понадобится ничего дополнительно настраивать в самой рекламной системе — теперь все можно сделать в одном окне на «Маркете» с помощью уже привычного инструмента «Буст продаж».

За запущенное через «Маркет» продвижение в «Директе» продавец будет платить маркетплейсу так же, как и за использование его внутреннего инструментария — по модели СРА. То есть, как и в случае продвижения внутри маркетплейса, если покупатель придет через «Директ», продавец заплатит только за фактические заказы, а не за показы, клики или добавление в корзину. При этом ставка для продвижения в «Директе» для продавца останется той же, которую он заложил на «Маркете». Это делает обновленные рекламные инструменты надежными, эффективными и при этом простыми в настройке. Чтобы предложения продавца заняли лучшие позиции на «Маркете» и попали в РСЯ, продавец может воспользоваться рекомендациями сервиса, либо выставить ставку самостоятельно.

Доступ к рекламной сети поможет продавцам получать больше заказов и более эффективно использовать рекламный бюджет.

Статистика по заказам и продажам из «Директа» будет также доступна напрямую в личном кабинете Маркета.

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Новый инструмент заработает для всех продавцов «Маркета», использующих инструмент «Буст продаж», 20 октября 2022 г.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 40 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 30 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».