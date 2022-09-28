Разделы

Поддержка ИТ-отрасли Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Техника
|

На «Госуслугах» начал работать сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ- и телеком-специалистов

Минцифры открыло на «Госуслугах» сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ- и телеком-компаний.

Чтобы направить заявление, специалист должен: заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора. Обратите внимание, что при редактировании CSV-файла в Excel, первые символы в номерах документов, начинающиеся с «0», будут стираться, это нормально, исправлять это не нужно; открыть сервис на «Госуслугах» (пока, во избежание DDoS-атак, услуга доступна только с территории России), проверить данные, которые автоматически подтягиваются из личного кабинета (ФИО, паспорт и т.д.); ввести сведения о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность и т.д.); указать информацию о высшем образовании (наименования вуза, специальность, серию и номер диплома) из приложения 1 к приказу. Если вы не нашли свою специальность в нем, посмотрите таблицу соответствия специальностей в приложении 2; заполнить сведения о работе (ИНН и название организации, трудовые обязанности, обоснование необходимости отсрочки и т.д.); прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанный руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи; отправить заявку. Минцифры после обработки направит их в Генштаб. Решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны. Первые списки планируется отправить 29 сентября.

Искусственный интеллект помог сохранить редкий язык
Инновации для промышленности

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры начало принимать заявления ИТ-шников на отсрочку. Счет обращений пошел на тысячи

Минцифры опубликовало перечень ИТ-специальностей, не подлежащих частичной мобилизации

Технопарки в сфере электроники получат от властей миллиарды рублей

Производители электроники попросили у властей отсрочку от мобилизации для сотрудников отрасли

Россия удвоит вложения в радиоэлетронику

В российские ИТ-стартапы за год стали инвестировать в десятки раз меньше

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября