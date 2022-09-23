НТЦ ИТ РОСА вошел в «Союз поддержки и развития технологических компаний»

Компания стала первым разработчиком отечественных операционных систем и инфраструктурных решений в составе Союза. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития технологических компаний» (СТК) создана для продвижения интересов российских ИТ-компаний сегмента СМБ, которых, по некоторым оценкам, в стране насчитывается более 18 тыс.. Типичный «портрет» такой отечественной ИТ-компании: организация зарегистрирована в форме ООО, в штате числятся от 5 до 50 работников, компания имеет флагманский продукт или набор ИТ-услуг, а выручка составляет 10-100 млн руб. в год.

«Цель нашего вступления в СТК – публичная поддержка этой, несомненно, своевременной инициативы. Миграция пользователей на отечественные операционные системы – ключевая тенденция ближайших лет на ИТ-рынке. Мы планируем помогать независимым разработчикам в обеспечении совместимости их программных решений с операционными системами РОСА “ХРОМ”, построенными на нашем собственном Linux-дистрибутиве и полностью российском репозитории», – сказал генеральный директор ООО «НТЦ ИТ РОСА» Олег Карпицкий.

«НТЦ ИТ РОСА – один из самых известных представителей российского Linux-сообщества, вступление которого в наши ряды несомненно повысит авторитет СТК и его влияние на отрасль», – отметила Евгения Дмитриева, президент Союза поддержки и развития технологических компаний.

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«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан Леонидом Рейманом в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа организации включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.