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«Первый бит» представил ПО для упрощения одновременной работы с разными маркетплейсами

Российские разработчики представили систему управления продажами на маркетплейсах на базе «1С». Сервис компании «Первый бит» дает возможность автоматизировать работу с товарами на маркетплейсах, анализировать сведения по конкурентам, а также управлять бизнесом на основании метрик.

Система в два раза ускоряет работу с маркетплейсами и вполовину уменьшает количество ошибок, приводящих к финансовым потерям. В системе можно управлять товарными позициями и изучать информацию о конкурентах на платформах Ozon, Wildberries, «Яндекс маркет». Поддерживается работа по схемам FBO, FBS, DBS и FF.

«Когда международные поставщики и торговые сети уходят с рынка, образуется неудовлетворенный потребительский спрос. Быстрее всего его могут закрыть именно небольшие продавцы. Они могут легко работать на маркетплейсах и выходить на широкий рынок в России. Наше же решение помогает сократить время, которое приходится на рутину, а также предупредить расходы при ошибках работы на разных площадках», — сказал Александр Балан, руководитель отдела разработки продукта «Бит.управление маркетплейсами».

Разработка компании «Первый бит» дает возможность автоматизировать процессы складской деятельности, синхронизировать остатки и цены между учетной системой и маркетплейсами, отслеживать логистику и синхронизировать статусы заказов между маркетплейсами и «», анализировать финансовую эффективность, получать отчеты комиссионера.

За счет автоматизации рутинных задач программа ускоряет работу с маркетплейсами в два раза. Количество технических ошибок, приводящих к финансовым потерям, снижается на 95%.

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Цифровизация

В системе можно создавать карточки товаров сразу на всех маркетплейсах, управлять ценообразованием, поставками, заказами и складскими процессами. На сентябрь 2022 г. программа работает с Ozon, Wildberries и «Яндекс маркетом». В дальнейшем подключат и другие площадки: «Сбермегамаркет», AliExpress, казахстанский Kaspi.

«Бит.управление маркетплейсами» распространяется по подписке. Такая схема позволяет разработчикам регулярно обновлять решение, вовремя подстраиваясь под изменения со стороны платформ.

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