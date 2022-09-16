Обнаружена компрометация сетей под ОС Linux

В конце августа 2022 г. в компанию «Доктор Веб» обратился один из клиентов в связи с возможной компрометацией корпоративных рабочих станций под управлением ОС семейства Linux. Признаком потенциального заражения являлись попытки загрузки троянского приложения-майнера Linux.Siggen.4074, которые успешно блокировались модулем SpIDer Gate, входящим в установленный на пострадавших компьютерах антивирус Dr.Web Security Space для Linux. Проведенный анализ показал, что на пострадавших компьютерах задача на скачивание трояна была прописана в планировщике cron. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб».

Ошибочно полагать, что компьютеры на базе Linux неинтересны злоумышленникам. Напротив, у них достаточно знаний и технических возможностей для совершения атак на пользователей этой платформы. И с ростом ее популярности в России можно ожидать увеличения числа подобных атак.

В условиях, когда российские пользователи сталкиваются c ограничением поставок иностранного программного обеспечения, а также с риском прекращения поддержки и получения важных обновлений, закрывающих уязвимости в этих продуктах, импортозамещение играет ключевую роль в поддержании стабильности отечественного рынка информационных технологий. Одной из важных областей импортозамещения является сегмент операционных систем, где основная ставка делается на отечественные решения на базе Linux. Однако переход на системы с открытым исходным кодом сам по себе не решает в полной мере проблему информационной безопасности, поскольку для злоумышленников Linux на протяжении многих лет является не менее привлекательной целью, чем другие популярные платформы.

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Наглядным примером того, что такие операционные системы также нуждаются в защите, стала троянская программа Linux.Siggen.4074, атаковавшая компьютеры одного из корпоративных пользователей Dr.Web.