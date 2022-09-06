Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

«Яндекс 360» для бизнеса запустил видеотрансляции

В сервисе видеовстреч «Телемост» компании «Яндекс» появилась возможность вести трансляции. С их помощью удобно проводить лекции, вебинары, презентации для клиентов и другие мероприятия. Число зрителей может достигать 10 тыс. человек.

Сервис позволяет одновременно вывести в эфир до 40 человек. Остальные зрители могут смотреть, слушать и задавать вопросы в чате. Для подключения к трансляции понадобится ссылка. Преподаватель может отправить ссылку своим студентам, а организатор вебинара — тем, кто на него записался.

Трансляцию удобно запланировать заранее: тогда она попадет в календарь всем приглашённым. Организаторы также могут записать и сохранить встречу — например, чтобы отправить её участникам. Переписка в чате тоже сохранится.

Трансляции доступны пользователям «Яндекс 360» для бизнеса в рамках тарифов «Оптимальный» и «Расширенный». Их можно создавать и смотреть в вебе и мобильном браузере, а также в приложении для компьютера.

«Телемост» входит в набор сервисов «Яндекс 360» для бизнеса. Это виртуальный офис, в котором удобно работать любой команде. В «Яндекс 360» для бизнеса есть корпоративная почта, облачное хранилище, мессенджер, календарь и редактор документов. С их помощью сотрудники компании всегда остаются на связи, могут безопасно хранить данные, общаться с клиентами и вместе работать над важными документами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Qiwi заплатила 700 миллионов за платформу платежей для такси

В «Яндекс такси» диверсия. Десятки машин поехали на ложный вызов и заблокировали Кутузовский проспект. Видео

Российского «убийцу» YouTube не пускают на iPhone. Приложение на две недели «зависло» у бюрократов Apple

Обновление Ubuntu сломало облако Microsoft Azure

Сбербанк взъелся на Telegram. Мессенджер приказано удалить со всех рабочих ПК

Чтобы избежать дефолта, VK научился договариваться с владельцами своих облигаций

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы до 15 000 рублей: хиты продаж

Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM

Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей

Показать еще

Наука

Выбрано первое растение для выращивания на Марсе

Парящий в воздухе небесный поезд: все дело в супермощных магнитах

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее
Показать еще