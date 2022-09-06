«Яндекс 360» для бизнеса запустил видеотрансляции

В сервисе видеовстреч «Телемост» компании «Яндекс» появилась возможность вести трансляции. С их помощью удобно проводить лекции, вебинары, презентации для клиентов и другие мероприятия. Число зрителей может достигать 10 тыс. человек.

Сервис позволяет одновременно вывести в эфир до 40 человек. Остальные зрители могут смотреть, слушать и задавать вопросы в чате. Для подключения к трансляции понадобится ссылка. Преподаватель может отправить ссылку своим студентам, а организатор вебинара — тем, кто на него записался.

Трансляцию удобно запланировать заранее: тогда она попадет в календарь всем приглашённым. Организаторы также могут записать и сохранить встречу — например, чтобы отправить её участникам. Переписка в чате тоже сохранится.

Трансляции доступны пользователям «Яндекс 360» для бизнеса в рамках тарифов «Оптимальный» и «Расширенный». Их можно создавать и смотреть в вебе и мобильном браузере, а также в приложении для компьютера.

«Телемост» входит в набор сервисов «Яндекс 360» для бизнеса. Это виртуальный офис, в котором удобно работать любой команде. В «Яндекс 360» для бизнеса есть корпоративная почта, облачное хранилище, мессенджер, календарь и редактор документов. С их помощью сотрудники компании всегда остаются на связи, могут безопасно хранить данные, общаться с клиентами и вместе работать над важными документами.