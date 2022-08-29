«Яндекс» инвестировал около 70 млн руб. в развитие тарифа «Детский»

Ко Дню знаний аналитики «Яндекс Go» изучили, куда и как часто пользователи ездят на такси по тарифу «Детский» в разных городах страны. Оказалось, что за последний год сильнее всего увеличилось количество поездок в развивающие кружки и секции — в два раза. По росту популярности эти пункты назначения опередили даже школы и детские сады. На кружки и секции в «Яндекс Go» сейчас приходится около 4% поездок среди всех пунктов назначения, в которые обычно пользователи отправляются на такси по детскому тарифу. Как правило, это школы, курсы и другие заведения образования, а также парки отдыха, больницы и клиники, зоопарки и торговые центры. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Школы и детские сады остаются одними из самых популярных локаций для поездок с детьми и составляют около 20% поездок. Около трети поездок пользователи с детьми совершают в медицинские учреждения, примерно 22% заказов приходится на торговые центры и еще 12% заказов — на парки и другие места развлечения. Отдельным местом притяжения стали зоопарки — около 3% поездок с детьми совершаются туда.

Популярность самого тарифа «Детский» в сервисе тоже растет. В первой половине 2022 г. среднее количество поездок с детьми за неделю увеличилось в «Яндекс Go» более чем на 40% по сравнению с таким же периодом годом раньше — и составило 1,2 млн заказов. Среди регионов сильнее всего этот показатель вырос на Дальнем Востоке и в Сибири.

Такси для маленьких пассажиров набирает популярность, в том числе потому что «Яндекс Go» активно развивает тариф — только за последние полгода сервис инвестировал в него больше 70 млн руб., что в два раза больше, чем за тот же период 2021 г. Этими средствами субсидируется покупка детских кресел, а также обеспечивается дополнительная подготовка водителей-партнеров «Яндекс Go» — например, они учатся устанавливать такие кресла и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров.

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Сервис продолжает создавать комфортные условия для поездок с детьми — в том числе с самыми маленькими. Так, в июле 2022 г. «Яндекс Go» запустил опцию заказа машины с люлькой — креслом для перевозки детей возрастом до года. Сейчас она работает в Москве и Санкт-Петербурге, в будущем сервис может запустить опцию во всех городах России, где действует тариф «Детский».

Этот тариф появился в «Яндекс такси» в 2017 г. Сейчас «Детский» — это полноценный сервис для поездок с детьми на такси, который работает в 172 городах России. Еще в 220 городах страны пользователи могут выбрать опцию «Детское кресло» в дополнительных пожеланиях к заказу. «Яндекс» продолжает инвестировать средства для развития тарифа «Детский», увеличивая размер вложений из года в год.