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На «Госуслугах» доступны 20 видов аттестаций для профессионалов

Минцифры России разработало универсальную форму подачи заявлений, благодаря которой на «Госуслугах» стали доступны 20 видов аттестаций. Аттестация позволит подтвердить соответствие сотрудника профессиональным требованиям, когда это необходимо по закону. Сервис доступен для всех регионов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«Услуга переведена в электронный вид в рамках эксперимента по автоматизации в сфере разрешительной деятельности и лицензирования. При оцифровке все виды аттестаций были упрощены: более чем в два раза сокращен срок получения аттестации, на треть сократилось количество предоставляемых документов. Таким образом, предоставление услуг стало более удобным для пользователей», – отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Теперь в электронном виде аттестацию могут получить: медики и фармацевты; электрики; производители лекарств в сфере ветеринарии; специалисты в области сохранения объектов культурного наследия; экскурсоводы, гиды-переводчики (доступно в 11 регионах); специалисты по безопасности дорожного движения и др.

Как пройти аттестацию

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Авторизуйтесь под своей учетной записью на «Госуслугах». Воспользуйтесь сервисом, выберите вид аттестации. Подтвердите корректность личных данных, введите сведения об образовании. Приложите сканы документов об образовании и документы, подтверждающие стаж работы. Выберите территориальный орган, который будет проводить аттестацию, и отправьте заявление.

При положительном решении в личный кабинет поступит уведомление о допуске к аттестационным испытаниям. После успешного прохождения испытаний ведомство направит в личный кабинет выписку из реестра аттестованных специалистов, подписанную электронной подписью.

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