«Серчинформ» выпустила версию FileAuditor под macOS

Программа позволяет найти все критичные файлы на ПК сотрудников и разметить их по рекомендуемому уровню доступа.

В новом релизе DCAP-системы «Серчинформ FileAuditor» появился функционал, который позволяет защищать документы на корпоративных устройствах с macOS. В частности, ИБ-специалисты смогут находить любые уязвимые документы на ПК сотрудников благодаря полной индексации файловых хранилищ. А у пользователей появится возможность добавлять на файлы метки ручной классификации данных прямо из контекстного меню. Таким образом, можно защитить файлы любых форматов, в том числе исполняемые – программы и приложения, а также архивы. Об этом CNews сообщили представители «Серчинформ».

Ручные метки проставляются в виде грифов, которые прикрепляются к иконке файла – так сотрудники сразу видят, что документы не предназначены для чужих глаз. Метки можно кастомизировать: назвать их в соответствии с рекомендуемым уровнем доступа («Конфиденциально», «Для служебного пользования», «Общедоступные» и пр.), с содержимым документа («Договоры», «Коммерческие предложения») или любыми другими характеристиками («Для бухгалтерии», «К годовому отчету» и т.д.).

Пользователи, которым служба информационной безопасности предоставит такие права, смогут самостоятельно размечать документы, с которыми работают. Для этого достаточно нажать на ярлык файла правой кнопкой и выбрать нужную метку из контекстного меню. При этом ИБ-служба получает наглядный отчет о том, какие файлы получили ручные метки, и какие пользователи их ставили. А индексация всех файлов на ПК сотрудников позволит ИБ-службе быстро искать в них конфиденциальное содержимое, чтобы уточнить, правильно ли проставлены метки.

«MacOS – одна из самых закрытых операционных систем, однако встроенных функций безопасности объективно не хватает, чтобы обеспечить нужный уровень конфиденциальности корпоративным клиентам. Поэтому в этом году мы адаптировали под macOS нашу DLP-систему “Серчинформ КИБ”, теперь выпустили специальную версию FileAuditor. Мы отталкивались от практических задач заказчиков: чтобы защититься полноценно, важно найти все уязвимые документы и дать рядовым пользователям понимание, что эта информация важная и не подлежит разглашению. Ручные метки однозначно это отражают. К тому же компании смогут вовлекать сотрудников в разметку документов – ведь владелец документа зачастую лучше всех понимает, насколько он конфиденциальный. Большое преимущество в том, что разметить можно любые файлы, так что система предупреждений охватит все критичные данные без исключений», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформ».

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ООО «Серчинформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Член НП «Руссофт». В линейке компании – сертифицированные продукты для защиты данных на уровне ИТ-инфраструктуры, файловой системы, рабочих станций пользователей и каналов передачи информации, рисков со стороны человеческого фактора.