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Инициатива No More Ransom помогла более 1,5 млн пользователей по всему миру восстановить данные

Инициатива No More Ransom, благодаря которой жертвы программ-шифровальщиков могут восстановить свои данные, подводит итоги работы за шесть лет. С момента создания количество партнеров программы выросло с четырех до 188, а на сайте стали доступны 136 инструментов для расшифровки файлов. Всего с помощью No More Ransom более чем 1,5 млн пользователей по всему миру смогли восстановить свои данные — проект доступен на 37 языках. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» как одна из компаний партнеров-основателей внесла свой вклад в разработку девять инструментов дешифровки, которые помогают восстанавливать данные, зашифрованные 38 семействами программ-вымогателей. За последние 12 месяцев только в России эти утилиты были скачаны более 8000 раз. Всего, начиная с 2018 г., пользователи по всему миру скачали их более 300 тыс. раз.

Как правило, программа-вымогатель шифрует ценную информацию на устройстве, делая ее недоступной для пользователя. Заражение может произойти вследствие посещения небезопасных и мошеннических веб-сайтов, загрузки программного обеспечения, открытия вредоносных вложений, а также через протокол удаленного доступа (RDP) или эксплуатацию уязвимостей на серверах, подключенных к интернету. Затем злоумышленники требуют выкуп у жертвы, обещая взамен вернуть данные в первоначальном виде, зачастую также угрожая их публикацией. Этот тип атак развивается уже много лет и затрагивает как частных пользователей, так и организации, а сами злоумышленники создают целые экосистемы.

Инициативу по борьбе с программами-шифровальщиками в 2016 г. запустили Европол, полиция Нидерландов, «Лаборатория Касперского» и другие партнеры. На официальном сайте участники проекта публикуют инструменты для расшифровки, руководства и инструкции о том, как и кому сообщить о киберпреступлениях. Эти утилиты и материалы уже помогли жертвам 165 видов программ-вымогателей бесплатно вернуть свои данные. Проект также призван повышать осведомленность пользователей о том, как работают такие программы и какие меры можно предпринять, чтобы предотвратить заражение.

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Защита данных

«Программы-вымогатели по-прежнему остаются одной из серьезных проблем кибербезопасности. Только за первые три месяца 2022 г. более 74 тыс. пользователей столкнулись с атаками шифровальщиков, и все они были успешно предотвращены. Здорово, что проект помогает людям и компаниям восстанавливать их цифровые активы без уплаты выкупов злоумышленникам. Таким образом, мы наносим удар по их уязвимому месту — самой бизнес-модели, которая предполагает заработок на расшифровке данных. Мы намерены продолжать бороться с вымогателями вместе с нашими партнерами и будущими участниками проекта» — отметил Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

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