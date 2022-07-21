«Битрикс24» запускает новый облачный тариф Enterprise

«1С-Битрикс» сообщила о запуске нового тарифа Enterprise для сервиса «Битрикс24». Тариф появится 1 августа 2022 г. и будет рассчитан на компании от 250 сотрудников

Новинка выйдет в облачном формате — так разработчики будут решать проблемы бизнеса с поставками серверного оборудования и ростом цен.

Ключевые особенности тарифа:

Управление филиалами. Новая технология для управления сетью торговых точек, подразделений, дивизионов и франшиз.

Головная компания сможет управлять филиалами, собирать отчеты и получать общую аналитику. Каждый юнит будет работать в собственном Битрикс24 — со своими сотрудниками и правами.

Эластичный Enterprise-кластер. Серверы, инфраструктура и кластеры будут изолированными и выделенными. Клиентов разместят в двух независимых дата-центрах master-master.

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Enterprise-пакет: поддержка Single Sign On (SSO) — единая авторизация сотрудников; шифрование данных; журнал событий безопасности; приоритетная техподдержка.

3 ТБ дискового пространства с возможностью расширения

Юлия Шмакотина, исполнительный директор «Битрикс24», сказала: «В современном мире мы наблюдаем тренд популярности облачных сервисов. Это справедливо для всего мира и для России в частности — 85% локальных компаний планируют использовать эти технологии к 2025 г. У этого тренда есть две главные причины. Серверная инфраструктура и её внедрение, настройка, администрирование, поддержка — становится дороже. А сейчас и её покупка для масштабирования ИТ-систем в соответствии с требованиями бизнеса не гарантирована. С другой стороны — главным вызовом 2022 г. для организаций в России является безопасность. А также бесперебойная доступность любой ИТ-системы. Мы хотим дать нашим пользователям уровень безопасности, доступности и масштабируемости выше, чем их могут сами себе обеспечить среднестатистические компании в России. Также мы постоянно собираем мнение и анализируем обратную связь от компаний-пользователей

Команда «Битрикс24», в частности, видит спрос со стороны компаний с распределённой структурой — на ПО, которое может помочь управлению филиалами и холдингами. Эту траекторию мы планируем развивать в облачном тарифе Enterprise».