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Единая корпоративная связь для бизнес-коммуникаций — «Мангомобайл»

Mango Office, разработчик сервисов для бизнес-коммуникаций, сообщает о запуске новой услуги «Мангомобайл», которая делает корпоративную мобильную связь более удобной и выгодной.

«Мангомобайл» позволяет интегрировать деловые коммуникации сотрудников, активно использующих в работе мобильный телефон, с виртуальной АТС, что дает возможность хранить, обрабатывать и анализировать информацию о всех совершаемых с мобильного звонках. Стоимость услуги определяется единым тарифом, который включает звонки по всей России без доплаты за роуминг и междугороднюю связь.

«Наша новая услуга предоставляет бизнесу возможность создать единую корпоративную сеть для коммуникаций с клиентами. Когда сотрудники компании используют обычную мобильную связь, большая часть информации остается вне зоны контроля: нигде не фиксируется и не попадает в CRM, — сказала Марина Иванченко, директор по развитию продуктов и маркетингу Mango Office. — С новой услугой данные заносятся в систему всегда, независимо от, того с каких устройств и платформ совершаются звонки — с офисного или мобильного телефона, из корпоративного мессенджера или через облачный контакт-центр. При этом пользователям открыты полные возможности виртуальной АТС, включая инструменты аналитики Mango Office. Это особенно важно для компаний, сотрудники которых имеют удаленный или разъездной характер работы».

Среди основных преимуществ услуги «Мангомобайл» для руководителей — наглядные отчеты и данные по звонкам, совершаемым сотрудниками посредством мобильной связи (количество вызовов, сколько из них было принято и пропущено, кем из сотрудников), запись и аналитика разговоров, внесение информации о звонке в CRM и другие системы. А для сотрудников — индивидуальный мобильный номер для связи с клиентами, вызовы прямо из адресной книги мобильного без дополнительного набора префикса, а также быстрый набор коллегам по коротким номерам из адресной книги.

На текущий момент услуга «Мангомобайл» доступна для подключения в г. Москва.

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Mango Office — разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций. В линейке Mango Office решения для профессиональной обработки звонков и коммуникаций в цифровых каналах, облачные платформы для контакт-центров, инструменты martech, а также средства организации совместной и удаленной работы, включая защищенный корпоративный мессенджер и видеоконференции. Облачной платформой Mango Office пользуются 60 тыс. российских компаний, обслуживаемый трафик — более 4 млн звонков в сутки, охват сервиса — 100 городов России.

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