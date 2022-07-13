Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

Программа для обучения сотрудников «Олимпокс» заработала на «Ред ОС»

КГ «Термика» и «Ред софт» протестировали программные продукты и подтвердили совместимость обучающе-контролирующей системы «Олимпокс» с операционной системой «Ред ОС». Испытания проведены в целях автоматизации процессов обучения на базе отечественного программного комплекса.

Обучающе-контролирующая система «Олимпокс» – система для решения полного комплекса задач по организации обучения и проверки знаний работников в области охраны труда и безопасности на производстве, ориентированная на потребности специализированных обучающих организаций и промышленных предприятий. Система «Олимпокс» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек?
Защита данных

«Переход на отечественные технологии должен быть комплексным и всеобъемлющим. Обучение сотрудников, проверка их знаний и аттестация, например – важный элемент построения эффективного трудового процесса на любом предприятии. С учетом этих факторов «Ред софт» на регулярной основе расширяет экосистему «Ред ОС», делая ее универсальной», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Мой офис» выпустил «созданную с нуля» корпоративную почту на миллион ящиков

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

«Росатом» полностью переходит на Astra Linux

ИТ-шники попросили у Минцифры поддержки для 17 классов ПО

В Linux и Android годами живет опаснейшая ошибка, которая позволяет перезаписать любой файл и получить права админа

Самый главный в мире дистрибутив Linux больше не для россиян. Разработчик свернул бизнес в России

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ

Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных

Лучшие настольные плиты для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник

Электронная татуировка для измерения давления — самый точный прибор, спасающий жизни

Молекулярная археология: крошечная кость — разгадка великой тайны эволюции человека
Показать еще