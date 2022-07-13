Программа для обучения сотрудников «Олимпокс» заработала на «Ред ОС»

КГ «Термика» и «Ред софт» протестировали программные продукты и подтвердили совместимость обучающе-контролирующей системы «Олимпокс» с операционной системой «Ред ОС». Испытания проведены в целях автоматизации процессов обучения на базе отечественного программного комплекса.

Обучающе-контролирующая система «Олимпокс» – система для решения полного комплекса задач по организации обучения и проверки знаний работников в области охраны труда и безопасности на производстве, ориентированная на потребности специализированных обучающих организаций и промышленных предприятий. Система «Олимпокс» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

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«Переход на отечественные технологии должен быть комплексным и всеобъемлющим. Обучение сотрудников, проверка их знаний и аттестация, например – важный элемент построения эффективного трудового процесса на любом предприятии. С учетом этих факторов «Ред софт» на регулярной основе расширяет экосистему «Ред ОС», делая ее универсальной», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».