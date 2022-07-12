В России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля

Минцифры совместно с МВД запустили электронный сервис купли-продажи автомобиля. Он доступен на «Госуслугах». Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Преимущества сервиса

Заключение электронного договора является дополнительным сервисом в рамках услуги по государственной регистрации транспортного средства. Онлайн-сделка экономит время и усилия граждан: все данные сторон уже предзаполнены, в связи с чем нет риска ошибиться при заполнении договора. Не нужно искать и скачивать шаблон купли-продажи – типовой документ уже будет встроен в сервис. Кроме того, сделку можно оформлять без очной встречи продавца и покупателя.

Заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает в общей сложности не более 10 минут. Важным плюсом является то, что в процессе сделки сервис автоматически проверяет, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге. Тогда покупатель вовремя это увидит и заключить договор онлайн не получится.

Обязательные условия для использования сервиса

Продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах. У обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение «Госключ».

Четыре простых шага оформления электронного договора купли-продажи авто

1. Заполнять договор начинает продавец. Автомобиль выбирается из перечня транспортных средств, принадлежащих продавцу.

2. Сведения об автомобиле заполняются автоматически, происходит проверка ТС. Если какая-то из проверок не удалась, об этом предупреждаются обе стороны соглашения.

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3. Продавец и покупатель подписывают договор с помощью приложения «Госключ».

4. Покупатель регистрирует автомобиль в течение 10 дней.

Черновик заявления будет сформирован автоматически с электронным договором во вложении.

Для регистрации транспортного средства обязательно наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, а также действующей диагностической карты для автомобиля старше четырех лет.

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О «Госключе»

Подписание договора происходит с помощью приложения «Госключ» — это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде. Оно дает пользователям с подтвержденной учетной записью «Госуслуг» возможность подписывать договоры и оформлять сделки онлайн в режиме 24/7.

Сервис запущен в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».