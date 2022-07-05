Молодые специалисты смогут пройти стажировку в Правительстве Москвы по семи направлениям

Студентов и выпускников вузов приглашают на стажировку в Правительстве Москвы по семи направлениям, включая новое — «ИТ-город». Так, начинающие специалисты в области информационных технологий в течение полугода будут участвовать в создании новых цифровых продуктов и развитии действующих городских проектов, среди которых «Активный гражданин», «Наш город», «Госуслуги Москвы» и др. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

Молодые люди, показавшие лучшие результаты, смогут получить постоянную работу, сказала заммэра Наталья Сергунина.

«Все, кто подаст заявки, пройдут предварительное тестирование. По его итогам отберут 1000 претендентов. Их ждет двухнедельное обучение в “Карьерной школе”. После этого 125 сильнейших кандидатов пригласят на стажировку. Ребятам предложат попробовать свои силы в рамках семи направлений. Они связаны с экономикой, правом и другими сферами жизни столицы. Новая программа, посвященная информационным технологиям, рассчитана на 25 человек. ИТ-специалисты востребованы и в бизнесе, и на государственной службе, в том числе в Правительстве Москвы. Практика поможет им получить хорошую работу и опыт в создании продуктов, которыми ежедневно будут пользоваться миллионы горожан», — сказала Наталья Сергунина.

Кто может выбрать ИТ-направление

На стажировку по направлению «ИТ-город» приглашают студентов старших курсов бакалавриата, магистратуры или выпускников вузов. Молодые люди должны иметь опыт работы или проектной и волонтерской деятельности, интересоваться такими сферами, как администрирование проектов, аналитика данных, тестирование и техподдержка. А необходимые знания, умения и навыки начинающие специалисты получат непосредственно на рабочем месте.

Генеральным партнером этого направления выступает столичный Департамент информационных технологий.

Что еще предлагают начинающим специалистам

Стажировка в Правительстве Москвы пройдет еще по шести направлениям: «Городская экономика», «Медийный город», «Правовое пространство», «Социальный город», «HR-город» и «Комфортная городская среда». Ребята поработают в аппарате Мэра, департаментах и подведомственных организациях.

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Это позволяет получить разносторонний опыт и увеличивает шансы найти работу по душе. В течение полугода молодые люди будут получать зарплату. Можно выбрать свой уровень нагрузки — посвящать работе 20 или 40 часов в неделю и зарабатывать 24,6 тыс. руб. или 49,2 тыс. руб. (до вычета налогов) соответственно.

Как подать заявку

Желающим пройти стажировку в Правительстве Москвы надо заполнить и отправить анкету на карьерном портале до 31 октября 2022 г.

Интенсив в «Карьерной школе» пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. Во время обучения кандидаты познакомятся с городскими проектами.

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Сильнейшие претенденты приступят к работе 1 февраля 2023 г. Их деятельность в столичных департаментах, подведомственных организациях, префектурах и управах продлится до 31 июля 2023 г.

Стажировка в Правительстве Москвы — это возможность поучиться у профессионалов, показать свои лучшие качества и получить перспективную работу. Более 60% молодых специалистов трудоустраиваются еще во время практики или после ее окончания.