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В продажу поступили «Станции» второго поколения новых цветов

Поступили в продажу «Яндекс станции» второго поколения новых цветов — кобальт и медный. Заказать устройства можно на «Яндекс маркете», в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «Связной» и у других ритейлеров. Стоимость колонки — 16990 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндека».

Для пользователей, ожидающих новые цвета «Станций», есть хорошие новости: скоро поступят в продажу колонки песочного цвета.

Новую «Станцию» можно оформить вместе с подпиской «Плюс мульти» и оплачивать равными частями в течение 12 или 36 месяцев.

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Яндекс станция

Станция второго поколения — это первая умная колонка «Яндекса», оснащенная протоколом Zigbee. К новой «Станции» можно подключать самые разные устройства — от умных лампочек до датчиков. Колонка также впервые стала поддерживать технологию room correction — она заметно уменьшает искажения звука, связанные с акустикой помещения.

Продажи «Станции» второго поколения с поддержкой Zigbee, умным звуком и новым дизайном стартовали 31 мая 2022 г.

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