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Infinix представляет технологию ультрабыстрой зарядки

Infinix, международная технологическая компания, представила ультрабыструю технологию зарядки Thunder Charge мощностью 180 Вт, которая уже в скором времени появится в ряде флагманских моделей смартфонов бренда. Об этом CNews сообщили представители Infinix. Решение позволит пользователям зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч на 50% всего за четыре минуты, обеспечивая быстрый и безопасный заряд батареи.

«После выпуска Infinix Concept Phone с быстрой зарядкой 160 Вт, представленного в прошлом году, новая технология Thunder Charge — еще один прорыв в отрасли, который позволит сделать решение доступным для широкой аудитории, — отметил Манфред Хонг (Manfred Hong), старший директор по продуктам Infinix. — Infinix постоянно стремится повышать уровень повседневного комфорта пользователей при использовании смартфонов, в том числе за счет инноваций в технологиях быстрой зарядки».

Сегодня, благодаря появлению безопасных методов зарядки при более высоком напряжении, ультрабыстрые решения становятся все более распространенными. Эта технология завоевывает популярность среди устройств среднего класса. Смартфоны с функцией быстрой зарядки, как правило, используют батареи с токоотдачей от 1 до 3C, в то время как в Thunder Charge этот параметр равен 8C, что снижает вероятность перегрева батареи при быстрой зарядке.

Разработка новой аккумуляторной ячейки с токоотдачей 8C стала результатом сотрудничества компании Infinix с ведущими мировыми производителями аккумуляторов. Новый 8C аккумулятор имеет более низкое сопротивление току по сравнению с обычной конструкцией. Клемма в ячейке оснащена несколькими
электродами, что снижает сопротивление более чем на 50% и выделяет меньше тепла. Кроме того, аккумулятор с технологией Thunder Charge использует две последовательно соединенные батареи, поэтому каждая из них во время зарядки подвергается напряжению всего 90 Вт, что также снижает тепловыделение и увеличивает срок службы.

Thunder Charge использует технологию автоматического двунаправленного питания, что продлевает срок службы батареи телефона на 2% по сравнению с привычной структурой дизайна двойных батарей в телефонах. Это решение уменьшает площадь цепи питания на 60%, повышает точность компоновки схемы и экономит место. Зарядка работает с использованием динамического распределения. Три параллельных ГПЗ (генератор подкачки заряда) в устройствах Infinix позволяют поддерживать самое высокое КПД, достигая эффективности преобразования заряда в 99%, и избегать перегрузок и перегрева.

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Импортозамещение

Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает широкое портфолио устройств под брендом Infinix, созданном в 2013 г.. Продукция бренда представлена в восьми регионах мира и более чем в 40 странах, включая Россию, Индию, страны Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

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