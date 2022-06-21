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«Интерсвязь» повысила стабильность интернета южноуральцев с помощью передовой ИТ-технологии

Уральская ИТ-компания «Интерсвязь» интегрировала в свою работу высокотехнологичную систему диагностики абонентских линий. Проект, получивший название «Телепатия», позволяет предугадывать возникновение технических проблем еще до того, как абонент начинает чувствовать ухудшение сервиса. Это уменьшает количество аварийных ситуаций у пользователей, а также обеспечивает их стабильным интернетом в любое время суток. Об этом CNews сообщили представители компании «Интерсвязь».

Данное решение — собственная разработка южноуральских программистов, которая используется для обслуживания 1 млн человек в трех регионах присутствия компании: Челябинской, Курганской и Свердловской областях.

Мониторинг абонентских линий позволяет определять тенденции к ухудшению параметров, которые в будущем могут привести к ошибкам в сети, и вовремя на них реагировать. Полученные данные оперативно обрабатываются и передаются профильным службам для назначения «предупредительного» ремонта.

«С внедрением этой технологии количество обращений в техподдержку заметно снизилось, потому что наше решение позволяет работать, опережая события, — сказал директор по сервисам компании «Интерсвязь» Антон Примаков. — Сейчас таким образом обрабатывается около 50 % всех обращений с неисправностями “последней мили” — абонентской линии».

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«Интерсвязь» внедряет в свою работу инновационные технологии. Особое внимание уделяется решениям в сфере обслуживания абонентов. Обрабатывать заявки от пользователей помогают интеллектуальные системы голосовых помощников и чат-ботов. Только за 2021 г. специалистами call-центра и «цифровыми ассистентами» успешно «закрыто» около 2 млн обращений. Последним продуктом компании в сфере цифровизации взаимодействия со звонками и сообщениями абонентов стала платформа автоматизации контакт-центров. Она позволяет составлять сценарии роботизированной обработки обращений любой сложности и повышает эффективность работы контакт-центра на 50%.

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