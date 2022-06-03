Разделы

Бизнес Телеком Техника
|

Товары и услуги от «билайна» появились на Wildberries

«билайн» заключил соглашение с Wildberries. Для покупателей маркетплейса доступны товары и услуги, представленные в интернет-магазине «билайна», включая новинки среди смартфонов, а также аксессуары.

«билайн» стал первым среди крупных российских операторов связи, кто открыл свой магазин с электроникой на Wildberries.

Среди товаров, которыми пополнился каталог Wildberries, смартфоны известных брендов: Xiaomi, Samsung, Nokia, ZTE, Apple и так далее.

Это уже не первый маркетплейс, где представлен «билайн». Так, товары и услуги, представленные в интернет-магазине оператора, уже есть и в других онлайн-ритейлерах.

Вадим Деревцов, руководитель по развитию платформ электронной коммерции:«Выход на Wildberries — серьезный шаг к укреплению позиций билайна в сфере интернет-торговли. Предполагаем, что партнерство с крупнейшим в России маркетплейсом откроет для наших клиентов новые возможности по приобретению товаров билайна через Wildberries».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хранитель российского золота и бриллиантов отказывается от редкой американской СУБД, не обновлявшейся 19 лет

В России внезапно ожил завод Samsung, но его продукцию россиянам не продадут

Введены санкции против основателя «Яндекса», главы Роскомнадзора и «Воентелекома»

На iPad научились запускать Linux

Грядет крах крипторынка невиданных масштабов. Десятки тысяч токенов канут в Лету с деньгами инвесторов

Запасы электроники в России тают на глазах. Ритейлеры бьют тревогу

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие оптические микроскопы для детей: выбор ZOOM

Как узнать, что ваши пароли украли, и что с этим делать: советы ZOOM

Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще