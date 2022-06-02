Только 2% россиян назвали программистов уважаемой профессией

На первом месте рейтинга самых уважаемых профессий — медицинские работники, вторую строку делят педагоги и военнослужащие. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, представителей каких профессий россияне уважают больше всего. В открытом опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Безусловные лидеры рейтинга самых уважаемых профессий — медицинские работники: 30% россиян испытывают наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам. 9% респондентов считают, что в первую очередь нужно уважать работу учителей. Профессия военнослужащего внушает наибольшее уважение также 9%.

4% опрошенных назвали инженеров, 3% — сотрудников МЧС. По 2% в качестве наиболее уважаемых профессий упомянули рабочих, руководителей, шахтеров, программистов, шоферов и дворников. 5% считают, что представители любых специальностей достойны уважения. Среди других профессий респонденты называли администраторов, аналитиков, ветеринаров, журналистов, полицейских, психологов, тренеров и проч.

Женщины чаще мужчин назвали в качестве наиболее уважаемых профессий врачей и учителей. Мужчины же чаще считают труд инженеров, сотрудников МЧС и рабочих достойным уважения в первую очередь.

По сравнению с аналогичным исследованием 2012 г., лидер рейтинга не изменился: россияне по-прежнему наибольшее уважение испытывают к врачам. В качестве наиболее уважаемой профессии педагогов сегодня называют чуть реже, а вот военнослужащих — в три раза чаще: 3% 10 лет назад и 9% сегодня.

Место проведения опроса: Россия, все округа

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Населенных пунктов: 376

Время проведения: 21-31 мая 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов