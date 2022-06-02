Разделы

Кадры Техника
|

Только 2% россиян назвали программистов уважаемой профессией

На первом месте рейтинга самых уважаемых профессий — медицинские работники, вторую строку делят педагоги и военнослужащие. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, представителей каких профессий россияне уважают больше всего. В открытом опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Безусловные лидеры рейтинга самых уважаемых профессий — медицинские работники: 30% россиян испытывают наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам. 9% респондентов считают, что в первую очередь нужно уважать работу учителей. Профессия военнослужащего внушает наибольшее уважение также 9%.

4% опрошенных назвали инженеров, 3% — сотрудников МЧС. По 2% в качестве наиболее уважаемых профессий упомянули рабочих, руководителей, шахтеров, программистов, шоферов и дворников. 5% считают, что представители любых специальностей достойны уважения. Среди других профессий респонденты называли администраторов, аналитиков, ветеринаров, журналистов, полицейских, психологов, тренеров и проч.

Женщины чаще мужчин назвали в качестве наиболее уважаемых профессий врачей и учителей. Мужчины же чаще считают труд инженеров, сотрудников МЧС и рабочих достойным уважения в первую очередь.

По сравнению с аналогичным исследованием 2012 г., лидер рейтинга не изменился: россияне по-прежнему наибольшее уважение испытывают к врачам. В качестве наиболее уважаемой профессии педагогов сегодня называют чуть реже, а вот военнослужащих — в три раза чаще: 3% 10 лет назад и 9% сегодня.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Импортозамещение SIEM: что важно учесть
Импортозамещение

Населенных пунктов: 376

Время проведения: 21-31 мая 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-специалистов удержат в России смешными ставками по ипотеке. Они могут упасть до 1%

Попав под санкции, основатель IBS отдал компанию сотрудникам

«Яндексу» приписывают массовую релокацию сотрудников в Сербию

Американская компания получила рекордную инвестицию в сфере ИБ и тут же начала массовые увольнения

Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР

Хозяева Merlion требуют с бывшего гендиректора 40 миллиардов за клевету

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как узнать, что ваши пароли украли, и что с этим делать: советы ZOOM

Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году

Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще