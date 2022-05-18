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8 млн пользователей зарегистрировались на портале госуслуг Московской области

«За десять лет работы пользователями портала госуслуг Московской области стали 8 млн человек – это около 72% населения региона. Работа по повышению доступности государственных услуг жителям ведется по поручению губернатора. На данный момент на региональном портале госуслуг можно получить 239 электронных услуг», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале госуслуг Московской области можно онлайн прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу, кружки и секции, оформить выплаты, льготы и субсидии, получить лицензии и разрешения. Услуги доступны как для жителей, так и для бизнеса.

«На региональном портале госуслуг жители могут найти информацию по разным жизненным ситуациям. Средняя ежедневная аудитория портала госуслуг Московской области составляет 1,5 млн активных пользователей. Количество обращений к порталу доходит до 80 млн ежемесячно», – добавила Надежда Куртяник.

С начала 2022 г. самыми популярными услугами на портале стали выдача и замена социальных карт (262 тыс.), запись в кружки и секции (149 тыс.), запись в школу (112 тыс.), назначение выплаты на ребенка от трех до семи лет (98 тыс.), оформление субсидии на оплату ЖКУ (80 тыс.).

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Чтобы стать пользователем портала госуслуг Подмосковья, необходимо иметь учетную запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Ее можно получить на федеральном портале госуслуг. Подтвердить учетную запись ЕСИА можно онлайн через веб-версии или мобильные приложения банков. Это позволит получить полный доступ к электронным услугам.

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