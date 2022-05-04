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«Либерум навитас» откроет горячую линию по импортозамещению и миграции существующих ИС в отечественные облака

«Либерум навитас», российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры, объявила о запуске горячей линии (HelpDesk) для российских предприятий, где можно будет получить профессиональную консультацию по ключевым вопросам, связанным с импортозамещением и переносом информационных систем, сервисов и данных на отечественную облачную платформу. Также компаниям, обратившимся по этим вопросам на горячую линию, могут быть предоставлены специализированные дорожные карты (план действий) – с учетом задач и текущего состояния ИТ-инфраструктуры конкретной организации.

Горячая линия будет работать в четырех форматах.

Первый – бесплатный – дает возможность российскому бизнесу получить разовую телефонную или онлайн-консультацию по наиболее актуальному вопросу конкретного предприятия в рамках данной проблематики.

Второй формат предполагает предоставление расширенного консалтинга по любым трем вопросам, связанным с конкретными практическими шагами для решения срочных задач.

Третий вариант предоставления услуги действует как ИТ-консалтинг, в рамках которого на регулярной основе заказчик получает конкретные корректируемые методики, планы и рекомендации по технологиям и этапам реализации. Данная схема работает на условиях абонентского обслуживания, когда клиент в течение срока действия договора может получать необходимые детальные рекомендации – в объеме, прописываемом сторонами в SLA.

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Безопасность

Наконец, четвертый формат предполагает консультирование, рекомендации и предоставление заказчику краткой предпроектной документации. По сути, это означает, что предприятию, воспользовавшемуся именно этим предложением, открывается доступ к полной экспертизе «Либерум навитас» по созданию, развитию и эксплуатации облачных корпоративных решений и импортонезависимых систем.

«Либерум навитас» реализует проект по созданию сети ЦОДов в масштабах всей страны. Данная инициатива базируется на устойчивых расширяемых компетенциях компании в области обработки и хранения данных, виртуализации и переноса ИТ-инфраструктуры заказчика в частные облака (on premises или «как сервис»), умении оптимально использовать аппаратные ресурсы и каналы связи, а также собственной методологии предоставления услуг по всей стране по единым стандартам и на высоком уровне качества.

«Последние два месяца показали, что российский бизнес, независимо от его специализации, сталкивается с необходимостью решать ключевую задачу сохранения данных, бизнес-процессов и сервисов, – сказал Айрат Мустафин, генеральный директор «Либерум навитас». – Зная эти потребности и наших клиентов, и огромного числа других отечественных организаций, мы решили аккумулировать весь наш опыт, компетенции и технологии реализации подобных проектов в единую быструю форму; предоставить возможность воспользоваться этими наработками всем российским предприятиям – как коммерческим, так и государственным».

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