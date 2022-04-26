Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Контур.Фокусе» стало больше данных для анализа контрагента как работодателя

Теперь в одном окне сервиса пользователям доступны данные по средней зарплате в компании, среднесписочной численности работников и вакансиях.

Оценка показателей группы «Сотрудники» в «Фокусе» поможет сделать выводы о трудовых ресурсах контрагента. Выяснить, есть ли у потенциального партнера по бизнесу возможности и релевантный опыт для выполнения условий контракта. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Размер средней зарплаты в компании рассчитывается на основе официальной отчетности, которую сдает организация: финансовой, статистической, по взносам. «Фокус» позволяет быстро сравнить показатели со средними по отрасли. Сервис показывает, насколько зарплата выше или ниже, чем у сопоставимых по масштабу предприятий той же сферы и в том же регионе.

Изменение уровня зарплаты косвенно указывает на финансовое состояние организации. Если показатели растут из года в год, значит, компания стабильно развивается, у нее есть средства материально поддерживать работников. Данные по количеству сотрудников помогут исключить риски, что в компании были массовые увольнения, а информация о вакансиях — оценить динамику найма.

Совокупность этих и других сведений, представленных в «Фокусе», позволяет сделать выводы о добросовестности контрагента, снизить финансовые и репутационные риски при заключении сделки.

Василий Прокопьев, менеджер проекта «Контур.фокус»: «Команда “Контур.Фокуса” постоянно работает над расширением числа источников данных, разрабатывает аналитические инструменты, которые помогают управлять риском при выборе контрагентов. Сейчас это особенно важно, так как бизнесу приходится менять процессы, заново выстраивать логистические цепочки и находить новых партнеров».

***

«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач.

Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава ЦИАН покинул свой пост, сохранив бронь на участие в совете директоров

Умельцы заработали на YouTube $23 млн, выдавая чужую музыку за свою. Им светят крупные сроки

OnlyFans окончательно изгоняет российских порнозвезд. Их счета отключены, выплат нет, не за горами полная блокировка

«1С» под колоссальной DDoS-атакой. Под ударом важные сервисы и сдача отчетов в налоговую

Гендиректору HeadHunter доверили следить за ЦИАН

Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»