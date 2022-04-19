«Яндекс» поможет курьерам начать карьеру в ИТ

Курьеры, сотрудничающие с «Яндекс едой», «Лавкой» и «Доставкой», теперь могут поучаствовать в образовательной программе и освоить новые ИТ-профессии. Среди специальностей — тестировщик, разработчик, аналитик, дизайнер и другие. Обучение пройдёт в онлайне — на платформе «Яндекс практикума». После окончания курса в «Практикуме» выпускникам помогут подготовиться к собеседованию и составить резюме, а также предложат подходящие вакансии.

Поучаствовать в программе могут курьеры по всей России, которые больше шести месяцев сотрудничают с «Яндекс едой», «Лавкой» или «Доставкой». Будущим студентам предстоит заполнить заявку, выбрать подходящую профессию и пройти в Практикуме вводный курс по ней. Дальше участников программы ждут тест на мотивацию и онлайн-интервью — это поможет понять, насколько каждый студент заинтересован в обучении и смене профессии. Сама учёба начнётся в июне и продлится от 4 до 10 месяцев — в зависимости от специальности.

С «Яндексом» сотрудничают десятки тысяч курьеров по всей стране — и больше 70 самых мотивированных из них станут студентами «Практикума». Сервисы доставки «Яндекса» заплатят за каждого партнёра 90% от стоимости обучения, которая составляет от 60 тыс. до 140 тыс. руб. Опрос «Яндекс еды» среди курьеров показал, что многие из них (93%) хотят освоить новую профессию. Большинство опрошенных (70%) готовы потратить на это до 20 тыс. руб.

«Мы хотим, чтобы курьеры развивались вместе с «Яндексом», поэтому ввели программу дополнительного образования. Раньше мы с «Практикумом» уже запускали такие курсы для партнёров в качестве эксперимента, а теперь обновили и расширили программу — например, добавили тест на мотивацию, увеличили количество профессий, ввели мотивационное интервью. Это поможет выбрать тех, кто по-настоящему хочет освоить новую профессию, готов вкладываться в обучение и пройти его до конца», — сказал Роман Маресов, руководитель «Яндекс еды».

«Яндекс» уже помогал получить дополнительное образование тем, кто сотрудничает с его сервисами. Например, у «Яндекс Go» тоже был проект по обучению водителей-партнёров ИТ-специальностям.