В ИТ и телекоме начался небольшой рост количества вакансий

Средние и крупные компании в марте-апреле 2022 г. продолжают нанимать сотрудников. Индекс рекрутинговой активности на рынке труда составляет 0,96 пункта, что всего на 4 процентных пункта ниже, чем в среднем за аналогичные периоды 2017-2019 гг. За неделю 11-18 апреля 2022 г. HR-активность выросла на 1 п.п. При этом в апреле 2022 г. рекрутинговая активность более чем в два раза выше, чем в пандемийный апрель 2020 г. (во время локдауна крупные компании почти полностью остановили подбор на три месяца). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В ИТ рост числа вакансий составил 5% за неделю: работодатели стали размещать больше предложений в сегментах разработки, инжиниринга и технической поддержки. Напомним, что в период с 6 по 12 апреля 2022 г., по данным Исследовательского центра SuperJob, предложение работы на рынке труда в данной отрасли хоть и сбалансировалось, но аналитики не отмечали роста количества вакансий, как за прошедшую неделю (0%).

За последние два года российский бизнес демонстрировал невероятную гибкость, оперативно реагируя на вводимые ограничения. Благодаря этому опыту работодатели не принимают панических решений в марте-апреле 2022 г. В апреле 2022 г. крупные и средние компании продолжают набирать сотрудников. Новые вакансии появляются в первую очередь в подразделениях, которые обеспечивают бесперебойную работу организаций. Снижение спроса связано в первую очередь с заморозкой проектов и стартапов, чьи перспективы не совсем понятны или не приносят прибыли.

Наибольший прирост числа вакансий за неделю показала сфера снабжения (+19% вакансий), причем значительную положительную динамику продемонстрировали такие сегменты как продукты питания и косметика, бытовая химия.

В сельском хозяйстве продолжается сезонное увеличение спроса на рабочую силу (+8% вакансий).

Сфера консалтинга, похоже, взяла тренд на восстановление после серьезного падения спроса (+7%).

Прирост спроса на персонал в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса также носит сезонный характер (+6%).

В ИТ рост числа вакансий составил 5% за неделю: работодатели стали размещать больше предложений в сегментах разработки, инжиниринга и технической поддержки.

Большинству отраслей экономики удалось избежать значительных просадок спроса на рабочую силу. Только банковская сфера показала снижение спроса на 20%: работодатели стали размещать меньше вакансий в сегментах кредитования и кассового обслуживания.