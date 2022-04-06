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Вышел «Р7-Офис» версии 7.0.1

«Р7-Офис» выпустил новую версию платформы. Нововведения в релизе 7.0.1 сделают работу в редакторах офисных документов более удобной, в том числе в режиме совместного редактирования. Редактор презентаций получил давно ожидаемую возможность воспроизведения анимации, редактор таблиц — защиту паролем книг и листов, а текст-процессор — новые режимы отображения комментариев. В первую очередь, изменения коснулись совместной работы с документами в облачном офисе «Р7», а также десктоп-редакторов. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис».

В редакторах «Р7-Офис» появилась возможность сортировать комментарии в левой панели — по дате, по авторам, и по месту их расположения в документе. Это нововведение сделает более удобным процесс совместной работы над документами.

В редакторе таблиц появилось отображение истории версий документа. Раньше эта функция была доступна только в редакторе документов. Плюс теперь можно защитить паролем книгу или конкретный лист. Также добавлена возможность открывать и сохранять так называемые Query Table — таблицы, в которых содержимое вносится в результате запроса к базе данных. Улучшилась и совместная работа — отображаются выделения, которые делают другие пользователи, и появился элемент, показывающий статус сохранения документа. Кроме того, лист теперь можно скопировать, переместив его при нажатом Ctrl.

Важные обновления получил редактор презентаций. Теперь в презентациях воспроизводится анимация, есть возможность экспорта презентации в форматы JPG и PNG, а настройки переходов перенесены на отдельную вкладку.

Также в редакторах документов, таблиц и презентаций можно управлять настройками документа с помощью клавиатурных сокращений, или «горячих клавиш». Нажав Alt, вы увидите подсказки, объясняющие, какая клавиша на клавиатуре отвечает за тот или иной элемент интерфейса. Таким образом, работу с форматированием документов можно сделать быстрее.

В текстовом редакторе «Р7-Офис» появился «темный режим» листа. Также теперь можно выбирать источник данных для функции «Слияния» (варианты — из локального файла или по URL). Это пригодится тем, кому нужно готовить большое количество однотипных документов или делать почтовую рассылку по шаблону. Кроме того, появилась возможность автозамены адресов веб-страниц гиперссылками. Комментарии можно отображать в новых режимах — либо по наведению указателя мыши на изменение, к которому он привязан, либо по клику левой кнопкой мыши.

Десктопные редакторы также не остались без нововведений. Новые документы теперь можно открывать как в новой вкладке, так и в отдельном окне, а интерфейс поддерживает масштабирование в 125% и 175%.

Программный интерфейс (API) «Р7-Офис» получил полезные новшества. В веб-редакторах реализована подгрузка дополнительных тем для интерфейса приложения. Плюс, добавлена возможность вставки некоторых изображений из интегратора.

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