Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» поможет перевести бизнес-процессы в цифру

Технологическая платформа Digital Q.BPM, разработанная компанией «Диасофт», предоставляет возможность перевода бизнес-процессов любой организации в цифровой формат и централизованного управления их выполнением. Платформа входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q, полностью импортонезависима и в настоящее время проходит регистрацию в реестре российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Платформа предназначена для цифровизации бизнес-процессов любой сложности, анализа и оптимизации их выполнения, оперативного устранения «узких мест». В основу Digital Q.BPM заложено использование общепринятой нотации проектирования процессов BPMN 2.0 и диаграмм бизнес-правил в нотации DMN. Микросервисная архитектура и встроенные low-code инструменты обеспечивают высокую производительность, снижение time to market, удобство проектирования и управления бизнес-процессами.

Приложения в составе платформы и основной функционал

«Дизайнер бизнес-процессов»: набор low-code инструментов для проектирования бизнес-процессов, настройки их логики и правил, публикации в микросервисы, формирования реестра бизнес-процессов и их группировки по бизнес-направлениям организации.

«Инструменты исполнения бизнес-процессов»: готовые микросервисы и библиотеки для запуска и исполнения настроенных процессов. Для исполнения бизнес-процессов и бизнес-правил платформа позволяет автоматически генерировать микросервисы на основе базового образа.

«Средства мониторинга»: инструменты для визуального отслеживания хода исполнения бизнес-процессов. Несмотря на то, что все бизнес-процессы исполняются в микросервисах децентрализовано, платформа предоставляет единый интерфейс для их мониторинга и аналитики. Получение статистики позволяет вывить «узкие места» в бизнес-процессах и своевременно принять меры для их устранения.

Константин Рензяев, Corpsoft24: Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания Удаленная работа

«Средства создания и настройки пользовательских задач»: позволяет настраивать алгоритмы распределения задач и функций среди сотрудников по каждому процессу, управлять загрузкой сотрудников. Работа сотрудников или клиентов организации реализована в едином интерфейсе, что освобождает их от необходимости взаимодействия с несколькими разрозненными системами.

Digital Q.BPM позволяет визуализировать бизнес-процессы, получать наглядную информацию о задействованных в них сотрудниках и подразделениях организации. Это особенно важно при взаимодействии нескольких подразделений в рамках выполнения одного процесса. Платформа помогает сотрудникам четко выполнять свои функции, своевременно информирует о поставленных задачах, контролирует сроки их выполнения, не допускает путаницы и не требует ручного управления.

Создание прозрачной, структурированной системы бизнес-процессов помогает увеличить эффективность планирования и оперативного управления, снизить трудозатраты персонала, повысить качество результатов на всех этапах процессов. Платформа Digital Q.BPM подходит для организаций из любых сфер деятельности.