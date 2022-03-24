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Обучение в рамках проекта «Цифровые профессии» будет доступно гражданам всех регионов

В России стартовал отбор образовательных организаций, которые будут проводить обучение россиян в рамках проекта «Цифровые профессии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Подготовка кадров для ИТ-отрасли – одна из ключевых задач Правительства, которая приобрела особую актуальность в текущей экономической ситуации. От них будет зависеть дальнейшая цифровизация секторов экономики и информационная безопасность. Для участия в проекте «Цифровые профессии» будут отбираться лучшие образовательные организации, которые имеют опыт подготовки ИТ-специалистов. Обучение будет доступно жителям всех регионов России. Государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения. Выпускники курсов смогут применять полученные знания в своей работе или полностью изменить сферу деятельности. Старт обучения запланирован на апрель – сразу после определения первых образовательных программ», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Получить дополнительное образование в ИТ-сфере в рамках проекта «Цифровые профессии» смогут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже средне-профессионального, а также студенты вузов и колледжей. В этом году программа рассчитана на обучение 57,5 тыс. человек.

Подать заявку на обучение теперь можно будет через портал госуслуг. Благодаря этому процесс подачи документов станет удобнее – форма на портале будет частично предзаполнена данными из профиля гражданина.

В этом году образовательные организации представят программы не только по информационным технологиям, но и по смежным специальностям, востребованным при формировании команд. Это, например, продуктовый и системный аналитик, бизнес-архитектор, интернет-маркетолог, веб-дизайнер, ИТ-рекрутер и другие.

Отбор образовательных организаций проводит оператор проекта – Университет 2035. Каталог образовательных программ и курсов будет регулярно пополняться по мере рассмотрения заявок, которые принимаются до конца года.

В 2021 г. свои курсы по самым востребованным ИТ направлениям представили 46 организаций.

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