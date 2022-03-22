Подтверждена совместимость программных продуктов «Окидоки» и «Ред ОС»

Российские разработчики ПО «Стандарт безопасности» и «Ред софт» в рамках сотрудничества провели испытания на совместимость решения для автоматизированной работы с документами «Окидоки» с операционной системой «Ред ОС». Подтверждена корректность совместной работы продуктов.

Программный комплекс «Окидоки» – модульная система организационного обеспечения деятельности в области информационной безопасности, включая автоматизированное создание документов по вопросам защиты информации. Программный комплекс «Окидоки» зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

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«Вопросы информационной безопасности приобретают критическое значение в нынешних условиях. И далеко не только на уровне ИТ-инфраструктуры. Для построения безопасной среды нужны санкционно устойчивые решения на всех уровнях. Включение «Окидоки» в экосистему «Ред ОС» – важный шаг в этом направлении. Благодарим коллег за плодотворное сотрудничество», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».