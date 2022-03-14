Как поддержать промышленность и в каких нишах развиваться — главные темы Форума «ГОСЗАКАЗ-2022»

XVII Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» в этом году состоится с 6 по 8 апреля в Москве, в Инновационном центре «Сколково». Там будут затронуты самые важные проблемы промышленности и сценарии развития отрасли. Уже известно, что Правительство РФ объявит о новых антисанкционных мерах и механизмах финансовой поддержки отечественных предприятий.

Форум пройдет под девизом «Время российской промышленности». В состав Организационного комитета под председательством вице-премьера Юрия Борисова вошли 35 руководителей министерств и ведомства, госкорпораций, банков, общественных организаций, депутаты Государственной Думы. Зампредом Оргкомитета назначен Антон Гетта, заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции.

В современных условиях первостепенной задачей является скорейшее налаживание производства российских товаров и поддержка существующих производителей. В каких рыночных нишах необходимо развивать российское производство; как финансово и организационно помочь производителю; что надо упростить для скорейшего подтверждения российского происхождения товаров в целях закупок – это основные вопросы повестки пленарного заседания, в котором примет участие Юрий Борисов. Кроме того, участники будут обсуждать, как отличить российский товар от перемаркированного иностранного и нужно ли ввести ответственность за нарушение национального режима в процессе корпоративных закупок.

Также в рамках пленарного заседания состоится презентация Рейтинга субъектов Российской Федерации в рамках 44-ФЗ и Рейтинга крупнейших компаний, включая субъекты естественных монополий, осуществляющих закупки по 223-ФЗ. Они наглядно продемонстрируют, кому удалось поддержать российских производителей в 2021 году. По результатам выступления лидеров Рейтингов участники Форума-выставки узнают, какие приемы и подходы позволили увеличить долю закупок российских товаров.

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Предприниматели узнают о мерах господдержки и спецпрограммах банков, которые помогут выстоять в новых условиях и переориентировать работу для выхода на новые рынки. Отдельно в рамках дискуссий будут рассмотрены тонкости организации и проведения закупок в сферах проектирования, строительства, IТ-разработок, культуры, здравоохранения и др.

Участники деловой программы обсудят опыт закупочной деятельности в условиях «оптимизационного» пакета и самых последних изменений.

«В 2022 году Форум пройдет в ответственный период. С 1 января вступил в силу оптимизационный закон – 360-ФЗ, в который вошли предложения регуляторов, контролеров, а также широкого круга участников контрактной системы и экспертов, ‒ отметил Алексей Лавров, заместитель Министра финансов, член Оргкомитета Форума. ‒ Если говорить о ключевых нововведениях, то их можно охарактеризовать, как упрощение, унификация и ускорение процедур. На дискуссионных площадках форума мы будем обсуждать первые результаты и делать первые выводы по эффективности принятых решений».

На масштабной экспозиции будет продемонстрирован потенциал отечественных предприятий по разработке и созданию современных технологий, инновационной продукции, оборудования, товаров, услуг, востребованных в системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Важнейшей частью экспозиции станут стенды лучших компаний-поставщиков из всех регионов РФ.