Вице-премьер Чернышенко поручил адаптировать нацпрограмму «Цифровая экономика» под текущую экономическую ситуацию

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Главной темой заседания стала реализация в 2022 г. мероприятий национальной программы «Цифровая экономика» в условиях санкций, введенных отдельными странами в отношении России. Также были рассмотрены и утверждены отчеты о ходе исполнения нацпрограммы в 2021 г. – основные показатели достигнуты.

«Сейчас необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков недостижения показателей нацпрограммы «Цифровая экономика» и адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Главная задача – выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО. Мы не останавливаем развитие и инвестиции в отрасль! Правительство уже запустило объемный комплекс мер поддержки ИТ-компаний. Это и грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций и т.д. Все эти меры необходимо учитывать при формировании предложений по корректировке паспортов федеральных проектов», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Как отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Николай Яцеленко, Минцифры уже приступило к проведению экспресс-анализа плана реализации нацпрограммы и в установленный срок ведомство будет готово озвучить предложения по изменению федпроектов.

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На заседании в числе первых решений по минимизации рисков были озвучены переход государственных информсистем на отечественный софт и обеспечение госорганов доступом к гособлаку. Минцифры активно работает над задачей перераспределения текущего ресурса и формирования новых цепочек поставок для стабилизации отрасли.

По итогам заседания Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до конца марта представить результаты анализа и проработанные меры по минимизации рисков недостижения результатов национальной программы «Цифровая экономика», а также сформировать предложения по изменению паспортов федеральных проектов, входящих в ее состав.