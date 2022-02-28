Оператор «билайн» сообщает о росте выручки в четвёртом квартале 2021 г.

В 4 кв. 2021 г. общий объем выручки вырос на 7,7% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщают в пресс-службе оператора, этому способствовал прирост от сервисной выручки (на 6,0% по сравнению с предыдущим годом) и выручки от фиксированной связи (на 10,3% по сравнению с предыдущим годом), а также увеличение выручки от продаж оборудования и аксессуаров (на 17,5% по сравнению с предыдущим годом). Главным фактором увеличения выручки от мобильных данных на 6,3% по сравнению с предыдущим годом стал повышенный спрос на мобильный интернет — объемы потребления выросли на 38,6% по сравнению с предыдущим годом. Общая выручка от фиксированной связи была обеспечена развитием широкополосной связи «билайн» — в течение квартала прирост составил 6,3% по сравнению с предыдущим годом благодаря продолжительному увеличению аудитории клиентов широкополосных услуг «билайн».

Бизнес B2B вырос на 20,6% по сравнению с предыдущим годом. В этом большую роль сыграли успехи цифровых продуктов по анализу больших данных — их оборот вырос в 4,3 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 1 708 млн рублей. Эти результаты были подкреплены выручкой от рекламных технологий за счет приобретения OTM ранее в том году.

Несмотря на глобальную нехватку мобильных устройств и компонентов, объемы продаж устройств и аксессуаров выросли на 17,5% по сравнению с предыдущим годом — выручка в этом сегменте за квартал составила 10,2 млрд рублей. Все больше людей активно пользуются смартфонами, что способствует развитию наших 4G услуг.

В 4 кв. у «билайн» насчитывалось 49,4 млн мобильных абонентов — это на 0,9% меньше по сравнению с предыдущим годом, что можно объяснить особым вниманием к качеству, а не количеству клиентской базы. В результате количество абонентов 4G выросло на 12,8% по сравнению с предыдущим годом, а база абонентов 4G достигла 25,5 млн человек. В результате это обеспечило прирост среднего дохода на абонента на 6,2 % по сравнению с предыдущим годом, а также расширение охвата сетей 4G «билайн» до 54,8 % — это на 7,0 процентных пунктов выше, чем в 4 кв. 2020 г.

Также «билайн» продолжает развивать свои цифровые сервисы. Благодаря новому контенту и выгодным предложениям для клиентов, в 4 кв. 2021 года количество ежемесячных активных пользователей «билайн ТВ» увеличилось до 3,1 млн (на 11,8% больше, чем в предыдущем году). «билайн» по-прежнему уделяет особое внимание продажам онлайн и продуктам с самостоятельной регистрацией. Количество ежемесячных активных пользователей приложения для самостоятельного обслуживания «билайн» выросло на 8,7% по сравнению с предыдущим годом — это результат наших планомерных усилий по переносу взаимодействия с клиентами и партнерами в цифровую среду.

Показатель EBITDA в 4 кв. 2021 г. вырос на 4.3% по сравнению с предыдущим годом — это уже третий квартал, в котором отмечен прирост EBITDA. На показатель EBITDA повлияли более высокие затраты на персонал в связи с возвратом к работе в штатном режиме по окончании режима изоляции из-за COVID-19 и приростом штата после недавнего приобретения компании OTM, увеличение затрат на техническую поддержку в соответствии с развитием сети и увеличение затрат на мультимедиа и маркетинг вследствие расширения базы клиентов «билайн».

Капитальные затраты в 4 кв. 2021 г. снизились на 27,5% по сравнению с предыдущим годом, а интенсивность капитальных затрат составила 25,8%. Это — следствие работ по развертыванию сетей в России и сопутствующих расходов, понесенных в первые месяцы 2021 г. В компании продолжают уделять особое внимание качеству обслуживания в сетях, количество сайтов 4G «билайн» выросло на 15,3% по сравнению с предыдущим годом — в «билайн» считают, что это поможет построить высокопроизводительную инфраструктуру, которая готова к интеграции новых технологий и предоставлению соответствующих услуг.