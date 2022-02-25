Liberum Navitas выбрала регионы для строительства первых ЦОДов федеральной сети

Liberum Navitas, создатель и оператор российской федеральной сети современных ЦОДов и облачных сервисов, определила приоритетные регионы, с которых начнется практическая реализация. Ими стали: Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В настоящее время идет работа по подбору конкретных площадок для строительства.

Проект создания сети коммерческих ЦОДов на территории России стартовал в конце 2021 г. Его реализация предусматривает создание «под ключ» 15 опорных объектов для хранения, анализа и защиты доступа к данным. При этом все ЦОДы будут связаны новой ВОЛС, способной обеспечить надежную передачу информации в соответствии с текущими и будущими задачами современного бизнеса. Каждый ЦОД – как в столицах, так и в регионах – представляет собой единое рабочее пространство, включающее, помимо машинных залов и инженерных систем, коворкинги, офисы, деловые и рекреационные зоны и др.

В ахитектурно-планировочной концепции проекта прописано, что площадь застройки ЦОДа в Москве составит 31413 м2, а для типового регионального ЦОДа – 16355 м2. При этом стратегия Liberum Navitas допускает как приобретение земельных участков в собственность, так и их долгосрочную аренду (на срок 25 или 49 лет).

В настоящее время в указанных регионах прорабатываются конкретные технические условия – возможности подключения к энергосетям и другим коммуникациям; параметры транспортной доступности; вопросы целевого землепользования; окружающая бизнес-инфраструктура и экология.

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Liberum Navitas оценивает сроки получения разрешений на строительство каждого объекта в три месяца – от подачи всей необходимой документации после согласования требований с местными органами исполнительной власти. В свою очередь, разработка проектной документации составляет порядка четырех месяцев.

«Выбор площадки для каждого конкретного ЦОДа как звена единой федеральной сети крайне важен, – сказал Айрат Мустафин, генеральный директор Liberum Navitas. – Дело в том, что наш концепт рассматривает ЦОД принципиально иначе, нежели это было принято в течение многих лет. В нашем понимании это принципиально новая информационная, бизнес и деловая среда, где каждое предприятие одновременно является и потребителем, и поставщиком услуг. Поэтому здесь не может быть мелочей: придется учитывать все, вплоть до близости к станциям метро, внешнего вида окружающих зданий и др. Отрадно, что регионы разделяют наш подход и настроены на помощь в реализации проекта и достижении практических результатов. Отмечу, что серьезной поддержкой здесь выступают «Корпорации развития», оказывающие важную методическую, консультационную и организационную помощь на местных уровнях».